"Ти обираєш мене щодня": Цибульська адресувала щемливе зізнання своєму чоловіку
Співачка Оля Цибульська звернулася до свого чоловіка, Сергія Грисюка проникливим дописом у Instagram. Вона поділилася новими фото з нещодавньої глянцевої фотосесії, в якій взяв участь і їхній синок Нестор.
"Я не шукаю винного. Я шукаю тебе - того, хто тримає, коли я розсипаюсь не по графіку. Того, хто не виправляє - а лишається. Бо правий не той, хто доказав. А той, хто дочекався", - написала артистка.
"У нашій сім'ї не має бути тиші, яка ріже. Тільки та, яка заспокоює. Я не хочу бути сильною - поруч із тобою. Я хочу бути справжньою. Дозволь мені. Коли ми сваримось - не йди у гордість. Йди в кухню, заварюй чай. І мовчи поряд. Це буде більше за вибачення. ти мовчиш - скажи очима, що ще тримаєшся. я знаю - наші сварки не через злість. А через втому", - запевнила вона.
"Мені не потрібні ідеальні картинки для людей. Я хочу… Щоб у слові "разом" було тепло, а не звичка. І якщо одного дня ми знову загубимось у турботах, просто торкнись мене плечем у ліжку. Я згадаю, для чого я в цьому домі. Я - жінка, яка вибрала тебе. І обиратиму ще тисячі разів, бо ти обраєш мене щодня", підсумувала Оля.
Нагадаємо, Оля з Сергієм разом уже понад 20 років, але особу свого коханого артистка дуже довго не розкривала. Це, зокрема, стало приводом для чуток, буцімто батьком Нестора є один відомий співак. ТаблоID розповідав різні цікаві факти з життя Цибульської.
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