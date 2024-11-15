"Була в такому больовому шоці, що навіть не могла плакати": Цибульська розповіла, звідки в неї синці
Співачка Оля Цибульська розказала про нещасний випадок, який стався з нею вранці 15-го листопада. Один із синців, що стали його результатом, зірка показала у сторіс.
"Найстрашніше те, що це сталося вдома о 5-ій ранку. І я була в такому больовому шоці, що навіть не могла плакати", - зізналася Оля.
Як пояснила артистка, вона прокинулася, бо їй здалося, що лунає повітряна тривога. Вона кинулася до сина, Нестора, щоби забрати його з ліжка у безпечне місце, і впала на сходах.
"Спина синя. Руки сині. Ср*ка синя", - констатувала Цибульська.
Зі слів Олі, вона не плаче, навіть коли їй дуже боляче.
"Я колись заборонила собі плакати, бо придумала собі, що мій біль не вартий уваги. Хіба можна плакати тій, хто має тримати дух людей в такий складний час?", - пояснила вона.
Нагадаємо, Оля відверто розповідає про свій розлад харчової поведінки та зайву вагу, через яку їй фізично некомфортно.
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