"Плекайте свій голод": Полякова у коротенькому топі поділилася секретами стрункості

Фото з Instagram Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова поділилася зі своїми шанувальниками секретами стрункості.

Відео зірка опублікувала в Instagram.

"Перше. Створіть навколо себе дисципліну спорту, хоча б на 20-30 хв у день. Друге. Закінчуйте їсти на ніч. Боже, я саме обожнюю перекусити о 23.00. Ну грішу, як всі. Але знаєте, як класно та чудово прокидатися, якщо втримався на ніч? Така легкість, така стрункість. Животик прилипає до спини", - сказала Полякова.

Полякова радить витрачати на спорт хоча б 20-30 хвилин в день

Проте Оля навіть дала пораду, що робити, якщо хочеться попоїсти на ніч.

"Якщо хочете точити з холодильника - поприсідайте. Чесно кажу, прямо рукою знімає. Або почніть медитацію і прямо плекайте свій голод, ідіть в нього. Він повинен вам подарувати на ранок легкість. Тож сьогодні можна потерпіти", - додала Полякова.

Зірка каже, що якщо втриматися і не поїсти на ніч, то вранці прокинетеся з легкістю

Вечірні походи до холодильника зірка радить замінити присіданнями або медитацією

Нагадаємо, якось Оля Полякова розповідала про свій догляд та заявила, що жінкам шкідливо мати зайву вагу.

Також вона заявляла, що не боїться свого віку та ділилася секретами свого гарного вигляду.