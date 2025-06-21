"Плекайте свій голод": Полякова у коротенькому топі поділилася секретами стрункості

Юлія Леськова - 21 червня, 13:08
Оля Полякова показує як присідати
Фото з Instagram Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова поділилася зі своїми шанувальниками секретами стрункості

Відео зірка опублікувала в Instagram. 

"Перше. Створіть навколо себе дисципліну спорту, хоча б на 20-30 хв у день. Друге. Закінчуйте їсти на ніч. Боже, я саме обожнюю перекусити о 23.00. Ну грішу, як всі. Але знаєте, як класно та чудово прокидатися, якщо втримався на ніч? Така легкість, така стрункість. Животик прилипає до спини", - сказала Полякова. 


Оля Полякова розповіла про свої секрети стрункості

Полякова радить витрачати на спорт хоча б 20-30 хвилин в день

Проте Оля навіть дала пораду, що робити, якщо хочеться попоїсти на ніч. 

"Якщо хочете точити з холодильника - поприсідайте. Чесно кажу, прямо рукою знімає. Або почніть медитацію і прямо плекайте свій голод, ідіть в нього. Він повинен вам подарувати на ранок легкість. Тож сьогодні можна потерпіти", - додала Полякова. 

Оля Полякова розповіла про секрети стрункості

Зірка каже, що якщо втриматися і не поїсти на ніч, то вранці прокинетеся з легкістю

Оля Полякова показала, як при присідати

Вечірні походи до холодильника зірка радить замінити присіданнями або медитацією

Нагадаємо, якось Оля Полякова розповідала про свій догляд та заявила, що жінкам шкідливо мати зайву вагу

Також вона заявляла, що не боїться свого віку та ділилася секретами свого гарного вигляду. 

Читайте також:

Полякова у мінішортах прикрила голі груди боксерськими рукавицями на фото для Playboy

Полякова у спідньому та підв'язці на талії спокусливо покрутилася перед дзеркалом. Фото

Полякова у рожевій сукні та з "покоцаним" в аварії носом вперше позувала на хіднику в Каннах

Полякова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів