"Окрім ботоксу нічого": Полякова розповіла про свій догляд та заявила, що жінкам шкідливо мати зайву вагу
46-річна співачка Оля Полякова дала нове інтерв'ю, в якому детально розповіла про свій раціон, догляд за обличчям та улюблені косметологічні процедури.
У розмові з Наталією Бобок зірка зізналася, що не обмежує себе в їжі й харчується тим, що хоче. Але при цьому вона активно працює в залі й спалює енергію. Оля обожнює "королівські сніданки" й може з'їсти будь-що зранку: хінкалі, курку, борщ тощо.
"Мені пощастило, я ненавиджу солодке. Мені не подобається. Я люблю тісто, хлібчик, пиріжок з м'ясом, булочки. Я не зриваюся, я їм усе, що хочу. Я йду в зал і дві години їб*шу. Я дуже багато витрачаю енергії. Я навіть на переговорах бігаю, махаю руками. Я провела зустріч і зробила тренування", — розповіла виконавиця.
А в топ-3 продуктів, без яких вона не може жити, входять яблука, яйця та салат. Також співачка не проти їжі після 18:00. Натомість знаменитість рекомендує їсти порціями. Раніше у закладах швидкого харчування вона могла замовити декілька бургерів, а зараз один. За словами Олі, їй цього достатньо і вона не набирає вагу, оскільки вживає достатньо білків і найчастіше обирає здорові продукти.
"Не може жінка гарно почуватися, якщо вона при зрості 165 важить 88 кілограмів. Вона не буде почуватися нормально, не зможе швидко ходити, у неї буде навантаження на суглоби, м'язи, хребет. Це буде провокувати грижі, сердечні захворювання. Про що ми говоримо", — прокоментувала вона своє ставлення до надлишкової ваги у людей.
Авторка хітів відповіла на питання, чи дійсно люди худнуть і покращують себе для інших:
"Моєму чоловіку було все гарне у будь-якій вазі. Коли я була 83 кг, мала друге підборіддя і 7 розмір грудей він казав: "Боже, який кайф. А можна, щоб ці цицьки залишилися?". Зараз модно жити для себе, робити все для себе, але я не знаю, хто насправді так живе. У нас є гормони та ефект змагання, бо ми маємо перемогти у цьому світі. Це конкуренція, ми це все робимо не для себе. Я в конкуренції з іншими артистками. Я маю бути самою фітоняшною, з самими довгими ногами, тонкою талією".
Також Полякова детально розповіла про косметологічні процедури, які робить:
"Окрім ботоксу нічого в обличчя не колола. І це видно, у мене немає вилиць. Все інше я роблю апаратно. Я роблю ультразвуковий СМАС ліфтинг (я вже зробила три рази і чекаю поки пройде два роки, щоб зробити ще раз), RF-ліфтинг, мікротоки, масажі з насадками і без насадок… Харчування дуже впливає на стан шкіри. Все, в чому є крохмаль може рихлити вашу шкіру".
Щодо домашнього догляду, то Оля робить маски, зволожує шкіру та користується різноманітними кремами. Використовує молочко для обличчя, тоніки, сироватки й інші засоби. Вона зізнається, що дуже любить цей процес.
Днями виконавиця показала свою струнку фігуру в самій білизні, а до цього позувала топлес для Playboy. Також вона любить зніматися у спокусливих луках на фотосесіях.
Зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським Полякова разом вже понад 20 років. Вони мають двох спільних доньок: 20-річну Машу, яка зараз навчається в США, й 13-річну Алісу.
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