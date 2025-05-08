"Окрім ботоксу нічого": Полякова розповіла про свій догляд та заявила, що жінкам шкідливо мати зайву вагу

46-річна співачка Оля Полякова дала нове інтерв'ю, в якому детально розповіла про свій раціон, догляд за обличчям та улюблені косметологічні процедури.

У розмові з Наталією Бобок зірка зізналася, що не обмежує себе в їжі й харчується тим, що хоче. Але при цьому вона активно працює в залі й спалює енергію. Оля обожнює "королівські сніданки" й може з'їсти будь-що зранку: хінкалі, курку, борщ тощо.

"Мені пощастило, я ненавиджу солодке. Мені не подобається. Я люблю тісто, хлібчик, пиріжок з м'ясом, булочки. Я не зриваюся, я їм усе, що хочу. Я йду в зал і дві години їб*шу. Я дуже багато витрачаю енергії. Я навіть на переговорах бігаю, махаю руками. Я провела зустріч і зробила тренування", — розповіла виконавиця.

Якщо можна було б залишити тільки одну кухню якоїсь країни, то Полякова обрала б італійську. Українська для неї трохи жирна Кадр з відео nataliabobok

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А в топ-3 продуктів, без яких вона не може жити, входять яблука, яйця та салат. Також співачка не проти їжі після 18:00. Натомість знаменитість рекомендує їсти порціями. Раніше у закладах швидкого харчування вона могла замовити декілька бургерів, а зараз один. За словами Олі, їй цього достатньо і вона не набирає вагу, оскільки вживає достатньо білків і найчастіше обирає здорові продукти.

"Не може жінка гарно почуватися, якщо вона при зрості 165 важить 88 кілограмів. Вона не буде почуватися нормально, не зможе швидко ходити, у неї буде навантаження на суглоби, м'язи, хребет. Це буде провокувати грижі, сердечні захворювання. Про що ми говоримо", — прокоментувала вона своє ставлення до надлишкової ваги у людей.

Оля розповіла, що деякі люди приходять до її косметолога і просять зробити "процедури, як у Полякової". Співачка пояснила, що так робити не варто, оскільки не всі процедури підходять кожній людині. Їх потрібно обирати, опираючися на свій тип старіння

Авторка хітів відповіла на питання, чи дійсно люди худнуть і покращують себе для інших:

"Моєму чоловіку було все гарне у будь-якій вазі. Коли я була 83 кг, мала друге підборіддя і 7 розмір грудей він казав: "Боже, який кайф. А можна, щоб ці цицьки залишилися?". Зараз модно жити для себе, робити все для себе, але я не знаю, хто насправді так живе. У нас є гормони та ефект змагання, бо ми маємо перемогти у цьому світі. Це конкуренція, ми це все робимо не для себе. Я в конкуренції з іншими артистками. Я маю бути самою фітоняшною, з самими довгими ногами, тонкою талією".

Також Полякова детально розповіла про косметологічні процедури, які робить:

"Окрім ботоксу нічого в обличчя не колола. І це видно, у мене немає вилиць. Все інше я роблю апаратно. Я роблю ультразвуковий СМАС ліфтинг (я вже зробила три рази і чекаю поки пройде два роки, щоб зробити ще раз), RF-ліфтинг, мікротоки, масажі з насадками і без насадок… Харчування дуже впливає на стан шкіри. Все, в чому є крохмаль може рихлити вашу шкіру".

Вона додала, що зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським спить у різних кімнатах. Це допомагає зірці робити якісний догляд та комфортно відпочивати з маскою в ліжку

Щодо домашнього догляду, то Оля робить маски, зволожує шкіру та користується різноманітними кремами. Використовує молочко для обличчя, тоніки, сироватки й інші засоби. Вона зізнається, що дуже любить цей процес.

Днями виконавиця показала свою струнку фігуру в самій білизні, а до цього позувала топлес для Playboy. Також вона любить зніматися у спокусливих луках на фотосесіях.

Зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським Полякова разом вже понад 20 років. Вони мають двох спільних доньок: 20-річну Машу, яка зараз навчається в США, й 13-річну Алісу.