"Не сприймаю вік як ворога": 46-річна Полякова розказала, на скільки почувається та в чому секрет її гарного вигляду

Співачка Оля Полякова 17-го січня святкує свій 46-ий день народження, хоча на цей вік, запевняє вона, геть не почувається.

Про своє ставлення до старіння та б'юті-секрети іменинниця розповіла в інтерв'ю Viva!.

Оля Полякова святкує день народження

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"Почуваюся чудово! 46 — це лише цифра. Я називаю свій вік 45+, бо все одно останні 25 років почуваюся на 20. Для мене важливо залишатися активною, натхненною і перебувати гармонії з собою. Вік — це більше про те, що в тебе в серці та голові, ніж про паспорт", - запевнила артистка.

"Старіння — це природний процес, але я сприймаю це якщо не філософськи, то з гумором. А ще ставлюся до нього практично, бо цим процесом можна управляти. Я не сприймаю вік як ворога, але хочу мати гарний вигляд і добре почуватися. Гадаю, все залежить від ставлення до віку. Для мене важливо доглядати за собою і залишатися щасливою", - зазначила вона.

Артистка довгий час брехала шанувальникам про свій вік, але більше так не робить

Замість слова "старіння" Оля пропонує використовувати інше, приємніше визначення вікових змін.

"Краса природної зміни організму - так краще! Вона полягає у впевненості в собі, у тому, як жінка носить свій вік. Я також за сучасні технології, які допомагають мати свіжий і доглянутий вигляд", - сказала вона.

Полякова почувається на 20 років

"Раніше я експериментувала більше, зараз вибираю стабільність, регулярність та перевіреність. Для мене працюють регулярні процедури: масажі, зволоження, здоровий сон. І головне - жодних радикальних втручань, все має бути природним", - наголосила Полякова.

Зі слів співачки, невдалих косметичних процедур, наслідки яких доводилося б виправляти, в неї, на щастя, не було. Але було таке, що якийсь метод просто не давав бажаного результату

Ключовим секретом свого гарного вигляду Оля називає дотримання розпорядку дня для сну, харчування та фізичної активності.

"Я намагаюся спати не менш ніж 7-8 годин, дотримуюся принципів здорового харчування і займаюся спортом: йога, плавання, прогулянки. Баланс - це основа. Навіть при моїй роботі, яка не передбачає суворого режиму та стабільного графіка, це найскладніше, проте я намагаюся", - поділилася виконавиця.

Секрет гарного вигляду Олі - дисципліна

"Моє харчування — це багато овочів, риби та корисних жирів. Виключила з раціону цукор, майже не їм хліба. Для краси дуже важливо пити багато води та їсти продукти, багаті на вітаміни. У мене майже спортивний метаболізм, я багато їм, і саме через правильний раціон і фізичні навантаження це не впливає на мою вагу", - похвалилася Полякова.

Антистресами для Олі є її творчість та спорт.

"А ще я люблю прогулянки на природі, читання і проводити час із сім'єю. А іноді - келих гарного вина з друзями", - зізналася зірка.

Якось Полякова розповідала ТаблоID, скільки витрачає на косметику і доглядові процедури

Нагадаємо, Оля Полякова та її чоловік і "поплічник" Вадим Буряковський у вересні відзначили 20-річчя свого шлюбу. Не так давно артистка розповіла, з якими вадами одне одного вони навчилися миритися.