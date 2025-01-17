"Не сприймаю вік як ворога": 46-річна Полякова розказала, на скільки почувається та в чому секрет її гарного вигляду
Співачка Оля Полякова 17-го січня святкує свій 46-ий день народження, хоча на цей вік, запевняє вона, геть не почувається.
Про своє ставлення до старіння та б'юті-секрети іменинниця розповіла в інтерв'ю Viva!.
"Почуваюся чудово! 46 — це лише цифра. Я називаю свій вік 45+, бо все одно останні 25 років почуваюся на 20. Для мене важливо залишатися активною, натхненною і перебувати гармонії з собою. Вік — це більше про те, що в тебе в серці та голові, ніж про паспорт", - запевнила артистка.
"Старіння — це природний процес, але я сприймаю це якщо не філософськи, то з гумором. А ще ставлюся до нього практично, бо цим процесом можна управляти. Я не сприймаю вік як ворога, але хочу мати гарний вигляд і добре почуватися. Гадаю, все залежить від ставлення до віку. Для мене важливо доглядати за собою і залишатися щасливою", - зазначила вона.
Замість слова "старіння" Оля пропонує використовувати інше, приємніше визначення вікових змін.
"Краса природної зміни організму - так краще! Вона полягає у впевненості в собі, у тому, як жінка носить свій вік. Я також за сучасні технології, які допомагають мати свіжий і доглянутий вигляд", - сказала вона.
"Раніше я експериментувала більше, зараз вибираю стабільність, регулярність та перевіреність. Для мене працюють регулярні процедури: масажі, зволоження, здоровий сон. І головне - жодних радикальних втручань, все має бути природним", - наголосила Полякова.
Ключовим секретом свого гарного вигляду Оля називає дотримання розпорядку дня для сну, харчування та фізичної активності.
"Я намагаюся спати не менш ніж 7-8 годин, дотримуюся принципів здорового харчування і займаюся спортом: йога, плавання, прогулянки. Баланс - це основа. Навіть при моїй роботі, яка не передбачає суворого режиму та стабільного графіка, це найскладніше, проте я намагаюся", - поділилася виконавиця.
"Моє харчування — це багато овочів, риби та корисних жирів. Виключила з раціону цукор, майже не їм хліба. Для краси дуже важливо пити багато води та їсти продукти, багаті на вітаміни. У мене майже спортивний метаболізм, я багато їм, і саме через правильний раціон і фізичні навантаження це не впливає на мою вагу", - похвалилася Полякова.
Антистресами для Олі є її творчість та спорт.
"А ще я люблю прогулянки на природі, читання і проводити час із сім'єю. А іноді - келих гарного вина з друзями", - зізналася зірка.
Нагадаємо, Оля Полякова та її чоловік і "поплічник" Вадим Буряковський у вересні відзначили 20-річчя свого шлюбу. Не так давно артистка розповіла, з якими вадами одне одного вони навчилися миритися.
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