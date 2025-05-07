Полякова у спідньому та підв'язці на талії спокусливо покрутилася перед дзеркалом. Фото

Карина Тімкова - 7 травня, 12:45
Оля Полякова показала струнку фігуру в білизні

Оля Полякова потішила кадрами у спідньому

Фото instagram

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно епатувала фото для українського Playboy, похизувалася струнким тілом у бра і трусиках.

У своїх Insta-сторіс зірка показалась у бордовому комплекті спіднього з підв'язкою для панчіх на талії.

46-річна Полякова спокусливо попозувала перед дзеркалом, демонструючи свої жіночні вигини і тендітну фігуру.


Оля Полякова показалась у трусиках і ліфчику

Співачка захопила своїм виглядом у білизні

Кадр з instagram
Оля Полякова у білизні покрутилася перед дзеркалом

Оля засвітила сідниці у пікантному відео

Оля Полякова попозувала в самій білизні

Артистка похизувалася тонкою талією

Співачка часто позує для різноманітних стильних фотосетів і не боїться знятися топлес. Не так давно вона з'являлась у напівпрозорій спідниці, а ще хизувалася тілом у бікіні. Також Оля розповідала, як відчуває свій вік.

Як відомо, Полякова є мамою двох доньок: 20-річної Марії, яка зараз навчається в США, й 13-річної Аліси. Батьком дівчат є чоловік артистки, бізнесмен Вадим Буряковський. З ним Оля разом вже понад 20 років.

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