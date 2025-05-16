Полякова у рожевій сукні та з "покоцаним" в аварії носом вперше позувала на хіднику в Каннах
46-річна співачка Оля Полякова показала, як вперше збиралася на червоний хідник у Каннах.
У своєму Instagram виконавиця розказала, який інцидент стався з нею на шляху у Францію.
"Макіяж — у літаку, переодягання — на парковці, маленька аварія… А вже за кілька хвилин я йшла червоним хідником Каннського кінофестивалю, як ні в чому не бувало", - розповіла вона.
Зірка самостійно малювалася у літаку.
Нагадаємо, раніше Полякова розповідала про свій раціон, догляд за обличчям та улюблені косметологічні процедури.
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