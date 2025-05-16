Полякова у рожевій сукні та з "покоцаним" в аварії носом вперше позувала на хіднику в Каннах

Марія Мельник - 16 травня, 13:00

46-річна співачка Оля Полякова показала, як вперше збиралася на червоний хідник у Каннах.

У своєму Instagram виконавиця розказала, який інцидент стався з нею на шляху у Францію.

"Макіяж — у літаку, переодягання — на парковці, маленька аварія… А вже за кілька хвилин я йшла червоним хідником Каннського кінофестивалю, як ні в чому не бувало", - розповіла вона.

Зірка самостійно малювалася у літаку.


Полякова у літаку робила мейк

Для того, щоб гарно виглядати, Олі не потрібний ані майстер, ані комфортні умови

Полякова потрапила у аварію

Однак пересівши в авто, зірка потрапила у невелику аварію і травмувала ніс

Полякова на червоному хіднику

Однак навіть інцидент не завадив Поляковій блискуче виглядати на червоному хіднику

Оля Полякова у Каннах

Оля сховала кров на носі під мейком і вже за кілька хвилин ідеальним виглядом

Нагадаємо, раніше Полякова розповідала про свій раціон, догляд за обличчям та улюблені косметологічні процедури.

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