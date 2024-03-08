Полякова з дочками і мамою показали себе справжніх у новому кліпі

Співачка Оля Полякова на честь 8-го березня презентувала ніжне сімейне відео на трек-посвяту "Мама".

У теплому муд ролику знялося 3 покоління жінок сім’ї співачки: сама Оля Полякова, мама Світлана Іванівна та доньки Маша і Аліса.

фото пресслужби

"6 років тому я випустила цю пісню-присвяту моїй матусі, звернення до неї за порадою. Сьогодні ж зазвучала її оновлена версія. У кліпі знялися всі три покоління жінок моєї родини. Відеоробота вийшла дуже живою та справжньою, глядач побачить мене такою, яка я є в житті, а не на сцені", - прокоментувала Оля.

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У кліпі дівчата прогулялися коло річки, пострибали і потанцювали серед вулиці, а також показали теплі сімейні посиденьки у кав'ярні.

Як відомо, творче становлення Полякової тривало 13 років. До того, як вона визначилася з образом Суперблондинки, артистці довелося добряче попрацювати. Багато років тому Полякова розказувала про складні стосунки з матір’ю та як її рідні мріяли зробити з неї лікаря.