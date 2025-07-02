З котом, книгою та багетом: Полякова оголилася на французькій Рив'єрі заради чоловічого глянцю

Тамара Кудрявченко - 2 липня, 14:30

Співачка Оля Полякова нарешті показала більше фото зі зйомки для легендарного чоловічого журналу Playboy, обкладинку якого прикрасила ще в квітні. 

Світлини були зняті на тлі французької Рив’єри. На них 46-річна артистка з'являється в спокусливих образах та повністю оголеною.  

Фото Полякової для Playboy

Компанію Поляковій склав рудий кіт, дуже схожий на кота її подруги Ніки Белоцерковської, яка живе у Франції 

Фото Playboy

Але, як виявилося, вихід фотосету — це не лише про силу жіночої краси та самовпевненість. У рамках презентації квітневого номера Playboy відбулася благодійна подія, де Поляковій вдалося зібрати 10 тисяч доларів донатів під час аукціону благодійних вечерь із нею.


Оля Полякова у Playboy

Найпікантніше Оля приховала, але фантазію розбурхала

Усі зібрані кошти передали у фонд "Світлий", який придбає критично необхідний мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ. 

"Нині я роблю те, що вмію найкраще: підтримую, допомагаю, використовую свою популярність, щоб привертати увагу до важливих речей", — прокоментувала співачка.

Оля мала благодійну мету, а не просто воліла похизуватися красивим тілом

Оля мала благодійну мету, а не просто воліла похизуватися красивим тілом

Що ж до поняття сексуальності, то це для Олі не лише зовнішність.

"Я артистка, і сцена для мене — це територія гри. Образ королеви ночі — це частина мене, але він не визначає мене повністю. В житті я зовсім інша: без макіяжу, в піжамі, готую вдома їжу або читаю книжку. Але знаєш що? Сексуальність — це не лише зовнішність. Це стан, енергія, харизма. Ти можеш бути в джинсах і светрі й залишатися найсексуальнішою жінкою у світі", - упевнена Полякова. 

Красива Полякова

Артистизм, харизма і сексуальність - це не лише про оголення і зовнішність

Виноград, свіжий багет, купальник і Франція - що ще треба для щастя

Виноград, свіжий багет, купальник і Франція - що ще треба для щастя

Для когось жінка з книгою теж може бути сексі

Для когось жінка з книгою теж може бути сексі

До речі, раніше Оля вже показувала одне фото зі зйомки для Playboy. На ньому вона прикриває голі груди боксерськими рукавицями. 

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