З котом, книгою та багетом: Полякова оголилася на французькій Рив'єрі заради чоловічого глянцю

Співачка Оля Полякова нарешті показала більше фото зі зйомки для легендарного чоловічого журналу Playboy, обкладинку якого прикрасила ще в квітні.

Світлини були зняті на тлі французької Рив’єри. На них 46-річна артистка з'являється в спокусливих образах та повністю оголеною.

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Але, як виявилося, вихід фотосету — це не лише про силу жіночої краси та самовпевненість. У рамках презентації квітневого номера Playboy відбулася благодійна подія, де Поляковій вдалося зібрати 10 тисяч доларів донатів під час аукціону благодійних вечерь із нею.

Найпікантніше Оля приховала, але фантазію розбурхала

Усі зібрані кошти передали у фонд "Світлий", який придбає критично необхідний мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ.

"Нині я роблю те, що вмію найкраще: підтримую, допомагаю, використовую свою популярність, щоб привертати увагу до важливих речей", — прокоментувала співачка.

Оля мала благодійну мету, а не просто воліла похизуватися красивим тілом

Що ж до поняття сексуальності, то це для Олі не лише зовнішність.

"Я артистка, і сцена для мене — це територія гри. Образ королеви ночі — це частина мене, але він не визначає мене повністю. В житті я зовсім інша: без макіяжу, в піжамі, готую вдома їжу або читаю книжку. Але знаєш що? Сексуальність — це не лише зовнішність. Це стан, енергія, харизма. Ти можеш бути в джинсах і светрі й залишатися найсексуальнішою жінкою у світі", - упевнена Полякова.

Артистизм, харизма і сексуальність - це не лише про оголення і зовнішність

Виноград, свіжий багет, купальник і Франція - що ще треба для щастя

Для когось жінка з книгою теж може бути сексі

До речі, раніше Оля вже показувала одне фото зі зйомки для Playboy. На ньому вона прикриває голі груди боксерськими рукавицями.