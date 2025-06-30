"На це можна дивитися вічно": мережу насмішило відео, як Полякова закуняла на сцені та впустила мікрофон

Співачку Олю Полякову спіткав невеличкий конфуз під час спільного з телеведучою Машею Єфросиніною в Івано-Франківську. Вони привезли туди своє шоу "Дорослі дівчата".

На відео потрапив момент, коли Оля, поки на сцені говорила Маша, задрімала та впустила мікрофон. Від його гуркоту артистка миттю прокинулася. Публіка відреагувала на інцидент сміхом. Не стрималися і Єфросиніна з Поляковою.

За мить до епічного "бемс" Скрін із TikTok Полякової

"Ти заснула, чи що? На секундочку тебе що, провалило кудись?", - запитала колегу і подругу Маша.

"На цьому місці я завжди засинаю", - відповіла Оля, яка згодом виклала відео в TikTok.

Артистка зазначила, що це був уже 12-ий концерт туру, що, вочевидь, і пояснює, чому вона була така втомлена.

"Зірочка втомилася... На це можна дивитися вічно... Той бокал просекко був зайвий...", - сміються з ролика підписники Полякової.

Як відомо, кілька років тому інтернет-мемом став американський актор Бен Аффлек, який заснув із відкритим ротом та потрапив під приціл камер папараці. А британський принц Вільям свого часу примудрився задрімати під час служби в Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, дружина британського експрем'єра Бориса Джонсона нещодавно виклала в мережу смішне відео, де її чоловіка дзьобає страус.