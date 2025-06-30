"На це можна дивитися вічно": мережу насмішило відео, як Полякова закуняла на сцені та впустила мікрофон

Марія Ткаченко - 30 червня, 14:30
Оля Полякова
Скрін із Instagram Полякової

Співачку Олю Полякову спіткав невеличкий конфуз під час спільного з телеведучою Машею Єфросиніною в Івано-Франківську. Вони привезли туди своє шоу "Дорослі дівчата".

На відео потрапив момент, коли Оля, поки на сцені говорила Маша, задрімала та впустила мікрофон. Від його гуркоту артистка миттю прокинулася. Публіка відреагувала на інцидент сміхом. Не стрималися і Єфросиніна з Поляковою.

Оля Полякова заснула

За мить до епічного "бемс"

Скрін із TikTok Полякової

"Ти заснула, чи що? На секундочку тебе що, провалило кудись?", - запитала колегу і подругу Маша.

"На цьому місці я завжди засинаю", - відповіла Оля, яка згодом виклала відео в TikTok.

Артистка зазначила, що це був уже 12-ий концерт туру, що, вочевидь, і пояснює, чому вона була така втомлена.

@polyakova_olya Івано-Франківськ «Дорослі дівчата»! Йшов 12-й концерт туру 😅 #дорослідівчата #щобнеплакатиясміюсь #машаєфросініна #оляполякова @Маша Єфросиніна. Official ♬ оригінальний звук - Оля Полякова

"Зірочка втомилася... На це можна дивитися вічно... Той бокал просекко був зайвий...", - сміються з ролика підписники Полякової.

Як відомо, кілька років тому інтернет-мемом став американський актор Бен Аффлек, який заснув із відкритим ротом та потрапив під приціл камер папараці. А британський принц Вільям свого часу примудрився задрімати під час служби в Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, дружина британського експрем'єра Бориса Джонсона нещодавно виклала в мережу смішне відео, де її чоловіка дзьобає страус.

Читайте також:

Засранка і крикун: Полякова розказала про їхні з чоловіком вади та про кохання після 20 років шлюбу

"Це піпєц": Полякова пригадала невдале побачення та пояснила, чому втекла з нього

Полякова у мінішортах прикрила голі груди боксерськими рукавицями на фото для Playboy

Полякова у спідньому та підв'язці на талії спокусливо покрутилася перед дзеркалом. Фото

"Як рідна сестра": Полякова зворушливо привітала Єфросиніну з 46-річчям та показала кумедні фото з нею

Полякова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів