Онука Ротару в українській сукні засвітилася на Вімблдоні з Дімопулос у чорному міні

Марія Мельник - 14 липня, 15:00

Колишня співачка, коучка та інфлюенсерка Санта Дімопулос продовжує вигулювати луки на Вімблдонському турнірі.

І в один із візитів Санта перестріла там ще одну українку - онуку співачки Софії Ротару, модель Соню Євдокименко.

Дівчата навіть разом сфотографувалися для Instagram.

"Фінал Вімблдону. Такий матч, під час якого зупиняється час", - написала Санта.


Модель одягнула сукню бренду Poustovit за 800 євро

Модель одягнула сукню бренду Poustovit за 800 євро

Євдокименко у блакитній сукні

Софія прикрасила шию прикрасою відомого бренду Van Cleef & Arpels

Дімопулос на Уімблдоні

Цього разу Дімопулос одягнула сукню від Louis Vuitton, а торбинку і взуття - від Chanel та Сeline

Онука Ротару та Санта Дімопулос

А Софія Євдокименко обрала легку блакитну сукню, колір якої підкреслила взуттям фісташкового відтінку

Як відомо, на Вімблдон Дімопулос завітала не як звичайна глядачка, а в якості гості, яку запросив один з учасників турніру. Раніше вона показувала доказ цього.

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