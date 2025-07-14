Онука Ротару в українській сукні засвітилася на Вімблдоні з Дімопулос у чорному міні
Колишня співачка, коучка та інфлюенсерка Санта Дімопулос продовжує вигулювати луки на Вімблдонському турнірі.
І в один із візитів Санта перестріла там ще одну українку - онуку співачки Софії Ротару, модель Соню Євдокименко.
Дівчата навіть разом сфотографувалися для Instagram.
"Фінал Вімблдону. Такий матч, під час якого зупиняється час", - написала Санта.
Як відомо, на Вімблдон Дімопулос завітала не як звичайна глядачка, а в якості гості, яку запросив один з учасників турніру. Раніше вона показувала доказ цього.
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