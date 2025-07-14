Онука Ротару в українській сукні засвітилася на Вімблдоні з Дімопулос у чорному міні

Колишня співачка, коучка та інфлюенсерка Санта Дімопулос продовжує вигулювати луки на Вімблдонському турнірі.

І в один із візитів Санта перестріла там ще одну українку - онуку співачки Софії Ротару, модель Соню Євдокименко.

Дівчата навіть разом сфотографувалися для Instagram.

"Фінал Вімблдону. Такий матч, під час якого зупиняється час", - написала Санта.

Модель одягнула сукню бренду Poustovit за 800 євро

Софія прикрасила шию прикрасою відомого бренду Van Cleef & Arpels

Цього разу Дімопулос одягнула сукню від Louis Vuitton, а торбинку і взуття - від Chanel та Сeline

А Софія Євдокименко обрала легку блакитну сукню, колір якої підкреслила взуттям фісташкового відтінку

Як відомо, на Вімблдон Дімопулос завітала не як звичайна глядачка, а в якості гості, яку запросив один з учасників турніру. Раніше вона показувала доказ цього.