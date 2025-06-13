Пляж, спорт і час з дітьми: Дімопулос у бікіні показала, як проходить її літо там, де "судилося бути"

Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос з тих жінок, які завжди готовв до раптових і не тільки фото в купальнику.

У своєму Instagram мама двох дітей похизувалася струнким тілом на пляжі та у спортзалі.

"Літо — це не пора року. Це частота. І я нарешті налаштувалася на неї. Босоніж, поцілована сонцем і саме там, де маю бути", - поділилася Дімопулос.

Мама опублікувала фото з донечкою з відпочинку в Італії

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Санта також має сина Даніеля від екса Андрія Джеджули

Є в арсеналі блогерки і такі фото. Коли на собі візуалізуєш, яке авто хочеш...

Санту можна побачити у спортзалі хіба не кожного дня

Санта і 5-річна Софія проводять час як справжні подруги

Софія змалку не соромиться камери, ба більше, з задоволенням позує

Окрім кардіо і силових блогерка працює над тілом на пілатесі

Нагадаємо, у Дімопулос є двоє дітей: 5-річна Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка, з яким вона розлучилася минулого року, і 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

Хлопець живе з батьком в Україні, але іноді навідується до мами у Дубай.