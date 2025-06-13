Пляж, спорт і час з дітьми: Дімопулос у бікіні показала, як проходить її літо там, де "судилося бути"
Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос з тих жінок, які завжди готовв до раптових і не тільки фото в купальнику.
У своєму Instagram мама двох дітей похизувалася струнким тілом на пляжі та у спортзалі.
"Літо — це не пора року. Це частота. І я нарешті налаштувалася на неї. Босоніж, поцілована сонцем і саме там, де маю бути", - поділилася Дімопулос.
Нагадаємо, у Дімопулос є двоє дітей: 5-річна Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка, з яким вона розлучилася минулого року, і 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.
Хлопець живе з батьком в Україні, але іноді навідується до мами у Дубай.
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