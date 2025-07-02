Дімопулос у бікіні наробила на італійському пляжі вайбових фото з 5-річною донею

Колишня співачка, блогерка та коучка Санта Дімопулос на відпочинку в Італії назнімала пляжного фотоконтенту зі своєю донькою Софою від ексчоловіка Ігоря Кучеренка.

Дівча, якій в вересні виповниться 6, охоче позувало перед камерою.

Санта з донею обрали для відпочинку італійський Форте-дей-Мармі

Дімопулос у Instagram регулярно показує як свої тренування, так і їхній вражаючий результат у купальниках

Як пожартувала Санта в підписі, таким фото Instagram віддає перевагу перед її найглибшими думками.

Нагадаємо, в травні Дімопулос відсвяткувала своє 38-річчя та пояснила, чому не відчуває потреби "починати з чистого листа". Як відомо, в блогерки є ще син Даніель від стосунків із шоуменом Андрієм Джеджулою. Хлопцеві зараз 16, а у 15 він прийняв рішення повернутися до України і мешкати з татом.