Дімопулос у стилі old money засвітилася на Вімблдонському турнірі. Фото

Юлія Леськова - 12 липня, 11:11
Санта Дімопулос наробила селфі на Вімблдонському турнірі
Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня співачка, коучка та блогерка Санта Дімопулос засвітилася на Вімблдонському турнірі та поділилася враженнями від нього. 

Санта у білому штанному костюмі з жилеткою у стилі old money попозувала на Вімблдоні та наробила селфі з глядацьких трибун. 

"Мій перший тенісний матч у житті. Так сталося, що це був Вімблдон. Я не могла собі уявити кращого матчу, свідком якого я стала, або більш ідеального моменту, який я запам'ятаю", - написала Дімопулос. 


Санта Дімопулос наробила нових фото
Санта попозувала на тенісному турнірі
Санта Дімопулос заселфилася на Вімблдоні
Фото з Instagram Санти Дімопулос
Санта Дімопулос наробила нових селфі

До речі, сама Санта теж займається тенісом та залучає свою доньку до цього виду спорту

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос хвалилася італійським відпочинком зі своєю 5-річною дочкою. 

Також вона хвалилася тим, як проходить її літо

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