Дімопулос у стилі old money засвітилася на Вімблдонському турнірі. Фото
Колишня співачка, коучка та блогерка Санта Дімопулос засвітилася на Вімблдонському турнірі та поділилася враженнями від нього.
Санта у білому штанному костюмі з жилеткою у стилі old money попозувала на Вімблдоні та наробила селфі з глядацьких трибун.
"Мій перший тенісний матч у житті. Так сталося, що це був Вімблдон. Я не могла собі уявити кращого матчу, свідком якого я стала, або більш ідеального моменту, який я запам'ятаю", - написала Дімопулос.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос хвалилася італійським відпочинком зі своєю 5-річною дочкою.
Також вона хвалилася тим, як проходить її літо.
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