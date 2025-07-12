Дімопулос у стилі old money засвітилася на Вімблдонському турнірі. Фото

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня співачка, коучка та блогерка Санта Дімопулос засвітилася на Вімблдонському турнірі та поділилася враженнями від нього.

Санта у білому штанному костюмі з жилеткою у стилі old money попозувала на Вімблдоні та наробила селфі з глядацьких трибун.

"Мій перший тенісний матч у житті. Так сталося, що це був Вімблдон. Я не могла собі уявити кращого матчу, свідком якого я стала, або більш ідеального моменту, який я запам'ятаю", - написала Дімопулос.

Санта попозувала на тенісному турнірі

Фото з Instagram Санти Дімопулос

До речі, сама Санта теж займається тенісом та залучає свою доньку до цього виду спорту

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос хвалилася італійським відпочинком зі своєю 5-річною дочкою.

Також вона хвалилася тим, як проходить її літо.