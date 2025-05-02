"Думала, не виживу": Дімопулос показалася в київській лікарні та подякувала ексчоловіку за допомогу

Тамара Кудрявченко - 2 травня, 13:00

Не встигла Санта Дімопулос завітати до Києва вперше за довгий час, як довелося викликати їй "швидку". І лише через день вона вийшла в сторіс і розказала, як почувається. 

Виявилося, що 37-річну Санту госпіталізували, і ніч у лікарні була дуже важка. Але зараз уже краще. 

"Я в лікарні вперше за багато років. Вночі мені було погано так, що я думала, що не виживу. Я не розумію, що це за вірус і що відбувається. Але я вже у надійних руках і буду іти на поправку", - сказала Дімопулос. 

Санта Дімопулос у лікарні в Києві

Санта подякувала лікарям і колишньому чоловіку Ігорю Кучеренку за підтримку


Нагадаємо, нещодавно старший син Санти, Даніель був у неї в Дубаї на канікулах. Хлопець, як відомо, живе в Києві зі своїм батьком Андрієм Джеджулою

До слова, останнім часом колишня співачка помітно схудла та займається спортом ледь не щодня. 

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