Дідусь Дональд і "дядечко" Ілон Маск: онука Трампа показала ідилічне недільне дозвілля

Схоже, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та підприємець Ілон Маск останнім часом не просто зблизилися на тлі передвиборчої кампанії, а практично породичалися.

Онука політика, 17-річна Кай у Х показала, як вони тусили разом у неділю, 10-го листопада.

"Неділі з дідусем", - зазначила дівчина.

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"Ілон завойовує статус дядечка", - підписала Кай фото Маска та його 4-річного сина X Æ A-Xii.

На фото також засвітилася ще одна Дональдова онука, 10-річна Хлоя. Як відомо, дівчатка – доньки сина Трампа, Дональда-молодшого. Всього в обраного президента десятеро онуків і одинадцятий на підході.

Нагадаємо, в 53-річного Маска дванадцятеро нащадків.

Але судячи з того, що саме з X Æ A-Xii мільярдер найчастіше з’являється на публіці, саме син від співачки Grimes – Ілонів улюбленець.