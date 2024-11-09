Депортація неминуча?: чому Трамп може вигнати принца Гаррі з США

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Принца Гаррі можуть депортувати зі США, де він проживає зі своєю дружиною Меган Маркл, після того, як вони покинули Британію. Відзначається, що причиною може бути особистий конфлікт герцогів Сассекських з новообраним президентом Америки Дональдом Трампом.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що ще в серпні син Дональда Трампа, бізнесмен і філантроп Ерік заявив, що Гаррі ймовірно депортують, якщо вибори виграє республіканська партія його батька.

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Конфлікт між політиком та дружиною принца Гаррі розпочався ще у 2016 році. Тоді Меган Маркл відкрито критикувала Дональда Трампа за часів його першої каденції, називала його "жінконенависником" та обіцяла залишитися в Канаді, поки він керує США. Натомість політик обзивав Меган "негідницею" та "паскудницею".

А вже під час президентської гонки у 2020-му Маркл приєдналася до агітаційного відео, в якому закликала голосувати "проти розпалювання ненависті". Очевидно, що йшлося про підтримку Джо Байдена.

До речі, Гаррі пощастило, що він у США не по візі "голів держав", інакше викинути його б з країни було ще легше. Трамп міг сказати, що ця віза діє тільки для працюючих членів королівської родини Фото Getty Images

У 2023-му молодший син короля Великої Британії випустив свої мемуари "Запасний", у якому зізнався у своєму досвіді з вживання наркотичних речовин та грибів. А в одному зі своїх інтерв'ю Трамп звинуватив Байдена у наданні Гаррі "особливих привілеїв". До слова, проти принца таки подали позов до суду з вимогою надати дані з візи, однак нещодавно цей суд завершився на його користь. Але тепер, коли Трамп повертається до Білого дому, процес можуть відновити.

Також у лютому Трамп обіцяв не захищати Гаррі, якщо виграє президентські вибори у 2024-му, бо принц "зрадив королеву".

Професор з урядового права в Американському університеті Кріс Едельсон підтвердив, що Трамп дійсно може депортувати родину принца.

"Не в нормальній системі, але наша вже не нормальна. Президент може робити все, що завгодно, якщо люди погоджуються з ним", - сказав він.

Тож герцог і герцогиня Сассекські шукають прихистку у Європі? Фото Getty Images

А ось адвокат Майкл Уайлдс впевнений, що президент може помилувати Гаррі - зробити це в якості послуги для короля Чарльза ІІІ. Але єдиною умовою для герцога Сассекського буде отримання " грін-карти" на проживання в Америці, тоді він також отримає потужний захист в міграційному суді.

Насправді, про те, що Гаррі та Меган Маркл побоюються депортації принца, може свідчити той факт, що вони придбали свій перший будинок у Європі , а саме в Португалії. Також такий хід дозволяє родині пересуватися країнами шенгенської зони (близько 30 європейських країн) без візи.

Нещодавно інсайдер розповів, що король Чарльз ІІІ побоюється поки миритися із сином, оскільки він може втягнути його в судовий процес проти уряду Британії.

Як відомо, також джерела розказували, що Чарльз ІІІ не бере слухавку, коли йому телефонує молодший син.