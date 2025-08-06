Осадча в ошатній вишиванці зібрала кошик на Яблучний Спас у своєму фруктовому саду. Відео

Марія Мельник - 6 серпня, 16:45

Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча привітала з Яблучним Спасом (Свято Преображення).

У своєму Instagram ведуча показала, що поклала на свято у свій кошик з власного саду.

"З Яблучним Спасом! Нехай грім і блискавка сьогодні віщують скоріший мир і змиють всі біди", - привітала вона.

Осадча у саду

Осадча запросила у свій сад


Осадча з кошиком

Катерина показала, що слід класти у кошик у Яблучний Спас

В якості прикрас зірка взяла гортензію

В якості прикрас зірка взяла гортензію

Якщо ви ще не зібрали свій святковий кошик, гайд для вас

Якщо ви ще не зібрали свій святковий кошик, гайд для вас

А як смачно використати яблука знає зірковий кухар Євген Клопотенко. Раніше він показував рецепт яблучних пампушек.

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Осадча
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