Осадча в ошатній вишиванці зібрала кошик на Яблучний Спас у своєму фруктовому саду. Відео

Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча привітала з Яблучним Спасом (Свято Преображення).

У своєму Instagram ведуча показала, що поклала на свято у свій кошик з власного саду.

"З Яблучним Спасом! Нехай грім і блискавка сьогодні віщують скоріший мир і змиють всі біди", - привітала вона.

Осадча запросила у свій сад

Катерина показала, що слід класти у кошик у Яблучний Спас

В якості прикрас зірка взяла гортензію

Якщо ви ще не зібрали свій святковий кошик, гайд для вас

А як смачно використати яблука знає зірковий кухар Євген Клопотенко. Раніше він показував рецепт яблучних пампушек.