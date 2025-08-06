Осадча в ошатній вишиванці зібрала кошик на Яблучний Спас у своєму фруктовому саду. Відео
Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча привітала з Яблучним Спасом (Свято Преображення).
У своєму Instagram ведуча показала, що поклала на свято у свій кошик з власного саду.
"З Яблучним Спасом! Нехай грім і блискавка сьогодні віщують скоріший мир і змиють всі біди", - привітала вона.
А як смачно використати яблука знає зірковий кухар Євген Клопотенко. Раніше він показував рецепт яблучних пампушек.
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