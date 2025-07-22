Мінімум мейку та сукня за 70 тисяч: Осадча у гламурній зйомці оголила спину та довгі ноги. Відео

Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча останнім часом активно демонструє свої модельні навички з минулого, знімаючись у різноманітних образах.

От і знову 41-річна зірка поділилася відео з фотосету, в якому позує у чорній короткій сукні з оголеною спиною.

Плаття від бренду Magda Butrym, яке коштує 70 тисяч гривень без знижки, вигідно підкреслило довгі ноги Осадчої. Образ Катерини доповнили лаконічним пучком, майже непомітним мейкапом та масивними сережками.

Катя у фактурній сукні попозувала для фешн-фото Фото @xodaniich

Для деяких кадрів Катерина позує ще й у довгій пухнастій білій шубі поверх сукні.

Зйомка вийшла доволі мінімалістичною, у стилі Осадчої

"Don’t push the horses 😂 Але Keep running 😇", - підписала відео Осадча, цитуючи славнозвісну фразу Олександра Усика, яка вже стала мемом.

Як відомо, зріст Осадчої 180 см

Нагадаємо, нещодавно Катерина ділилася зйомкою, яку робила під час відпочинку в Барселоні, де здійснила мрію сина Івана.

А ще телеведуча у річницю стосунків з Юрієм Горбуновим ділилася цікавими деталями їхнього роману.