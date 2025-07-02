"Обожнює з самого малечку": Осадча показала, яку мрію 8-річного сина здійснила у Барселоні. Фото

Катя Осадча з сином прибула на концерт Imagine Dragons, щоб здійснити його мрію Фото instagram

Телеведуча Катерина Осадча поділилася емоційним моментом, як зі своїм сином, 8-річним Іваном здійснила його заповітну мрію.

41-річна зірка разом із хлопчиком прибула на Олімпійський стадіон у Барселоні, щоб відвідати концерт американського поп-рок-гурту Imagine Dragons. Знімками з події Катя поділилася в Insta-сторіс.

"Imagine Dragons Іван обожнює з самого малечку. Якось їхню "Believer" ми в машині послухали разів 50 підряд поки стояли у заторі. І ось Іван виріс до віку, коли можна піти на концерт мрії", — написала вона.

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І ось момент настав

Осадча здійснила заповітне бажання своєї дитини і відвідала з ним концерт Imagine Dragons

На виступі в Барселоні соліст Ден Рейнольдс підняв прапор України. Загалом колектив відомий своєю підтримкою країни після початку повномасштабного вторгнення

"У такі моменти, коли бачиш захоплені очі дитини розумієш, що такі моменти він запамʼятає на все життя. І якщо буде в наших силах, ми обовʼязково будемо втілювати мрії", — додала вона

Нагадаємо, на своїх концертах Imagine Dragons часто присвячує пісні війні в Україні. А в одному зі своїх кліпів артисти навіть показали руйнування села Новогригорівка на Миколаївщині та розповіли щемливу історію Сашка, з яким потім зустрілися перед тисячами фанатів.

Щодо самої Катерини, то вона разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим влаштовує для Івана й 3,5-річного Данила веселе та цікаве дозвілля. А ще батьки люблять розважатися з дітьми і брати у них кумедне інтерв'ю. До речі, від першого шлюбу ведуча має 22-річного сина Іллю.