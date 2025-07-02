"Обожнює з самого малечку": Осадча показала, яку мрію 8-річного сина здійснила у Барселоні. Фото
Телеведуча Катерина Осадча поділилася емоційним моментом, як зі своїм сином, 8-річним Іваном здійснила його заповітну мрію.
41-річна зірка разом із хлопчиком прибула на Олімпійський стадіон у Барселоні, щоб відвідати концерт американського поп-рок-гурту Imagine Dragons. Знімками з події Катя поділилася в Insta-сторіс.
"Imagine Dragons Іван обожнює з самого малечку. Якось їхню "Believer" ми в машині послухали разів 50 підряд поки стояли у заторі. І ось Іван виріс до віку, коли можна піти на концерт мрії", — написала вона.
Нагадаємо, на своїх концертах Imagine Dragons часто присвячує пісні війні в Україні. А в одному зі своїх кліпів артисти навіть показали руйнування села Новогригорівка на Миколаївщині та розповіли щемливу історію Сашка, з яким потім зустрілися перед тисячами фанатів.
Щодо самої Катерини, то вона разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим влаштовує для Івана й 3,5-річного Данила веселе та цікаве дозвілля. А ще батьки люблять розважатися з дітьми і брати у них кумедне інтерв'ю. До речі, від першого шлюбу ведуча має 22-річного сина Іллю.