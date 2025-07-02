"Обожнює з самого малечку": Осадча показала, яку мрію 8-річного сина здійснила у Барселоні. Фото

Карина Тімкова - 2 липня, 13:00
Катя Осадча зводила сина на концерт відомого гурту в Іспанії

Катя Осадча з сином прибула на концерт Imagine Dragons, щоб здійснити його мрію

Фото instagram

Телеведуча Катерина Осадча поділилася емоційним моментом, як зі своїм сином, 8-річним Іваном здійснила його заповітну мрію.

41-річна зірка разом із хлопчиком прибула на Олімпійський стадіон у Барселоні, щоб відвідати концерт американського поп-рок-гурту Imagine Dragons. Знімками з події Катя поділилася в Insta-сторіс.

"Imagine Dragons Іван обожнює з самого малечку. Якось їхню "Believer" ми в машині послухали разів 50 підряд поки стояли у заторі. І ось Іван виріс до віку, коли можна піти на концерт мрії", — написала вона.


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Ведуча також показала очікування події 

Фото instagram
Катерина Осадча здійснила мрію свого сина в Іспанії

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"У такі моменти, коли бачиш захоплені очі дитини розумієш, що такі моменти він запамʼятає на все життя. І якщо буде в наших силах, ми обовʼязково будемо втілювати мрії", — додала вона

Нагадаємо, на своїх концертах Imagine Dragons часто присвячує пісні війні в Україні. А в одному зі своїх кліпів артисти навіть показали руйнування села Новогригорівка на Миколаївщині та розповіли щемливу історію Сашка, з яким потім зустрілися перед тисячами фанатів.

Щодо самої Катерини, то вона разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим влаштовує для Івана й 3,5-річного Данила веселе та цікаве дозвілля. А ще батьки люблять розважатися з дітьми і брати у них кумедне інтерв'ю. До речі, від першого шлюбу ведуча має 22-річного сина Іллю.

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