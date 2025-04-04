"В 14 мені хотіли зробити пластичну операцію": Осадча з мокрою головою і патчами розказала, як долала невпевненість у собі

Скрін з відео

41-річна телеведуча Катерина Осадча пригадала про початок свого становлення і перші кроки у кар'єрі.

У своєму Instagram зірка зізналася, як була невпевнена у собі, ледь не змінила зовнішність та як позбувалася комплексів.

На шляху на зйомку Осадча, яка їхала з мокрою головою і патчами під очима, пояснила, чому не зробила укладку сама вдома, а довірила цю справу стилісту.

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"В мені все життя плекали відмінницю. Знаєте, що треба поприбирати перед тим, як прийде прибиральниця, бо що ж вона подумає. А що треба бути ідеальною у всьому і що люди скажуть, і це все плекало невпевненість", - поділилася зірка.

"А ще скільки разів вказували на недоліки і те, що треба терміново змінити. Приклад: в 14 років в модельній агенції мені хотіли зробити пластичну операцію, щоб не стирчали вуха. Потім я працювала моделлю серед найкрасивіших жінок світу. Це коли ти приходиш на кастинг, і перед тобою, і за тобою в черзі ідеальні дівчата, і ти думаєш: "що я тут роблю". (Якщо що, операцію на вуха я не зробила, але це ви і так помітили)", - пригадала Катерина.

"Ну а потім я пішла працювати на телебачення, і тут одна невпевненість наздоганяла іншу. Голос не той, зовнішність не та, манера не та. Приводів ростити невпевненість було мільйон", - зізналася ведуча

Кожний виступ для Осадчої - досі привід для хвилювання, однак зірка професійно навчилася тримати себе перед камерами

"Звичано, роки йдуть, і ти заробляєш цю впевненість багатьма різними методами, досвідом, гониш від себе сумніви, намагаєшся себе не порівнювати. Ну і ви чекали, чим закінчиться історія про мокру голову. Невпевнена Катя пішла б перед зйомкою сама сушити волосся на браш. Але я зараз впевнена, що моя мокра голова буде точно краще для майстра, ніж те, що я зроблю самостійно (типу в допомогу), аби бути гарною дівчинкою", - запевнила Осадча.

Нагадаємо, раніше Осадча показувала себе у 16 і пригадувала, як сама заробляла на собі на хліб.