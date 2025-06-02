"Самі одягалися": Остапчук із 5-місячним сином замилував однаковими луками на прогулянці

Шоумен Володимир Остапчук тепер може підбирати модний одяг не лише собі, а й своєму молодшому синочку Тіму. І, схоже, у гардеробі хлопців буде чимало парних луків.

Один із таких Вова з Тімом уже вигуляли 1-го червня. І, звісно ж, показалися в мережі.

"Як татко, так і син", - підписав селфі з малюком Остапчук.

В Остапчуків росте син блогер і модник

Реклама:

"Самі вдягалися", - зауважила дружина Володимира і мама Тіма Катерина.

Хлопці очима дружини та мами Катерини Остапчук

Однакові штани - це лише початок

Нагадаємо, нещодавно Катерина піднімала важливу тему - про те, як суспільство створює байдужих тат. Тоді вона пояснила, що Володимир так само бере участь у вихованні сина, як і вона, і це норма.