"Самі одягалися": Остапчук із 5-місячним сином замилував однаковими луками на прогулянці
Шоумен Володимир Остапчук тепер може підбирати модний одяг не лише собі, а й своєму молодшому синочку Тіму. І, схоже, у гардеробі хлопців буде чимало парних луків.
Один із таких Вова з Тімом уже вигуляли 1-го червня. І, звісно ж, показалися в мережі.
"Як татко, так і син", - підписав селфі з малюком Остапчук.
"Самі вдягалися", - зауважила дружина Володимира і мама Тіма Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Катерина піднімала важливу тему - про те, як суспільство створює байдужих тат. Тоді вона пояснила, що Володимир так само бере участь у вихованні сина, як і вона, і це норма.
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