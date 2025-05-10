"Любов помножилася на 2": дружина Остапчука помилувалася дорослішанням 5-місячного сина
Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук з нагоди 5 місяців їхнього сина Тимофія замилувала кадрами з його дорослішанням.
Катя показала Тіма у своїх обіймах, у татка на руках та як вони граються разом.
"5 місяців як моя любов помножилася на 2", - написала Остапчук.
Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук розповідала про табу у вихованні сина та зізналася, коли вони планують його похрестити.
Також вона показувала, як змінився їхній син за перші місяці життя.
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