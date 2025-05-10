"Любов помножилася на 2": дружина Остапчука помилувалася дорослішанням 5-місячного сина

Юлія Леськова - 10 травня, 11:58
Катерина Остапчук зі своїм сином Тимофієм
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук з нагоди 5 місяців їхнього сина Тимофія замилувала кадрами з його дорослішанням. 

Катя показала Тіма у своїх обіймах, у татка на руках та як вони граються разом. 

"5 місяців як моя любов помножилася на 2", - написала Остапчук. 


Катерина Остапчук зі своїми чоловіками

Катя зі своїми двома коханнями

Катерина Остапчук з сином від Володимира Остапчука

Тім - зірка маминого блогу

Син Володимира та Катерини Остапчуків у костюмчику

На кого більше схожий?

Фото з Instagram Катерини Остапчук

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук розповідала про табу у вихованні сина та зізналася, коли вони планують його похрестити. 

Також вона показувала, як змінився їхній син за перші місяці життя. 

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