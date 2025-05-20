"Їм нав'язали, що бути такими - норма": дружина Остапчука про те, як суспільство створює байдужих тат і чому вона не просить чоловіка допомагати з сином

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина поміркувала про стереотипи стосовно ролі батька, заручниками яких досі лишається багато сучасних чоловіків. На думку блогерки, значна частина провини за існування байдужих, холодних тат лежить на суспільстві та жінках і мамах.

Свою точку зору Катя, чиєму з Вовою сину Тимофію вже 5 місяців, виклала в Insta-сторіс.

Так, блогерка звернула увагу на те, що коли вона постить якісь моменти, де Вова займається Тімом, то отримує безліч повідомлень, мовляв, як це класно. Хоча насправді така взаємодія батька та дитини має бути нормою.

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"Роль батька в нашому суспільстві навіть стереотипно применшується. Типу чоловіки як батьки за визначенням завжди гірші, ніж мами. Скільки є жартів на тему того, що тати нічого не знають про своїх дітей тощо. І певною мірою так дійсно є, але я думаю, що тати саме такими і є якраз через те, що їм нав'язали, що бути такими - норма. Типу у всіх тати мало займаються дітьми, у всіх тати не цікавляться життям дитини тощо - і тому це норма", - припустила Катя.

Катерина вирішила обговорити зі своєю аудиторією проблему недозалученості багатьох українських чоловіків у життя їхніх дітей

"А якщо копнути глибше, то так є ще й тому, що з самого дитинства дівчаток виховують як майбутніх мам, а хлопчиків як майбутніх тат - ні. Хлопчики граються в солдатиків, у футбол тощо, а дівчата - у "Доньки та матері". Ну немає ж гри "Тато і син". Дівчата з дитинства ходять з візочками з немовлятами, а якщо хлопчик хоче візочок, то над ним сміються і забороняють. Мами самі не виховують своїх синів як майбутніх батьків. Вони не мають прикладу", - наголосила молодиця.

Блогерка вважає, що хибне уявлення про роль тата починає формуватися в хлопчиків іще в дитинстві

На думку Остапчук, важливо, щоби самі жінки давали своїм чоловікам бути батьками.

"Не критикувати постійно, не казати, що знаєш краще тощо, а давати можливість реалізовуватися як батьку. Нехай не все він буде робити ідеально, на твою думку, але він має це робити", - закликала вона.

Катерина зауважила, що не перекладає відповідальність із самих чоловіків, але вважає, що суспільство лише дівчат виховує як мам.

"Чомусь ніколи не зустрічала такого, щоб у чоловіка запитали: "А коли діти?", а жінкам про це говорять постійно. Жінкам нав'язують, що діти - це лише їхній обов'язок та відповідальність. Тому суспільство і створило таких байдужих тат", - зазначила вона.

Як переконана Катерина, "холодний" батько загрожує кожному виникненню в майбутньому серйозними проблемами зі світосприйняттям. Причому те, що тато фізично мешкає поруч із дитиною, не є запорукою того, що він буде для неї "включеним", а не байдужим татом.

"Якщо обирати, що краще: байдужий тато, який живе з дитиною, і тато, який не живе з дитиною, але займається її вихованням, то краще другий варіант", - написала Остапчук, старші діти чийого чоловіка від попереднього шлюбу, 11-річна Емілія та 7-річний Еван мешкають зі своєю мамою в Канаді.

"Дитині не так важлива присутність тата вдома, як важлива присутність тата в її житті. І багато жінок та чоловіків не розуміють цього", - додала Катерина.

Остапчук переконана, що "включений" батько на відстані - це значно краще, ніж той, який живе з дитиною, але є до неї байдужим

Жінка навела приклад, як піклування про сина розподіляється в їхній із Вовою сім'ї.

"Я не прошу Вову про допомогу. Він знає, що він так само, як і я, відповідальний за Тіма - і тому він має ним займатися. На вихідних, коли нема няні, я запитую в нього, чи має він плани, і якщо ні, то просто кажу, що я йду на масаж/манікюр/зустріч з подругою тощо, а не відпрошуюся, не прошу дозволу", - поділилася вона.

"І це норма. Так і має бути. Жінка не має боятися залишити дитину з татом", - резюмувала Катя.

Катя не просить Вову про допомогу з Тімом, позаяк він - така ж його дитина і така ж відповідальність, як і її

Нагадаємо, торік Остапчук обурилася кейсами, коли чоловіки намагаються відкрутитися від сплати аліментів на дітей від минулих стосунків. Катерина розказала, як у цьому сенсі поводиться Володимир.

Як відомо, Катерина - третя офіційна дружина зірки. ТаблоID писав про бурхливі перипетії особистого життя Остапчука.