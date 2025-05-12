Остапчук побалував дружину оладками, а його 5-місячний син "розказав" рецепт

Марія Ткаченко - 12 травня, 15:00
Володимир Остапчук
Фото і скріни з Instagram Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук, який дедалі більше розкривається перед своєю Insta-аудиторією і як вправний кулінар, порадував свою дружину Катерину оладками.

І він, і вона поділилися смачними фото у своїх сторіс. А спільний синок пари, 5-місячний Тимофій "розказав" татовим підписникам, як готувати.

Остапчук в Instagram

Остапчук показав, чим годував свою кохану


Рецепт оладок

Володимир експериментував із розмірами та формами

Дружина Остапчука в інстаграм

Катерина похизувалася частуванням від чоловіка

Скріни з Instagram Остапчук

"Тім розказує рецепт: 500 мл теплого кефіру, дрібку солі, 3 ст.л цукру і одне яйце змішуємо і додаємо 350 гр борошна (прям багато). Все перекалапуцяли і додали 1 чайну ложку соди. Смажими і не жалкуємо олії", - проінструктували старший і молодший Остапчуки.

Володимир Остапчук дав рецепт оладок

Тимофій оладки поки не куштує, ала татків рецепт схвалює

Нагадаємо, раніше Вова показував, як формує сирники бездоганної форми. А Катерина, третя дружина зірки, ділилася рецептом своїх фірмових котлет

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