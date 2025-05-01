"Груди більші, ніж зараз": 24-річна дружина Остапчука показала своє фото з випускного

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, якій незабаром виповниться 25, напередодні сезону шкільних випускних вирішила згадати свій.

У Telegram дівчина виклала фото себе в оригінальній сукні на сходах київської філармонії.

Сукня у Каті і справді була не така, як у всіх. До речі, такі фасони і принти актуальні і зараз

"Скоро випускні. Ось мій😂😂😂 У мене питання лише до того, чому в мене там груди більші, ніж зараз. До сукні питань немає. ✨вона була не така, як усі", - написала Катерина.

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До речі, після народження сина молода мама хвалилася пишним бюстом і пласким животом. А нещодавно Катя зізналася, що не мала такого пресу навіть до вагітності.