"Груди більші, ніж зараз": 24-річна дружина Остапчука показала своє фото з випускного
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, якій незабаром виповниться 25, напередодні сезону шкільних випускних вирішила згадати свій.
У Telegram дівчина виклала фото себе в оригінальній сукні на сходах київської філармонії.
"Скоро випускні. Ось мій😂😂😂 У мене питання лише до того, чому в мене там груди більші, ніж зараз. До сукні питань немає. ✨вона була не така, як усі", - написала Катерина.
До речі, після народження сина молода мама хвалилася пишним бюстом і пласким животом. А нещодавно Катя зізналася, що не мала такого пресу навіть до вагітності.
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