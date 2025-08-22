"Не уявляю життя без тебе": Парфільєва на честь 2-річчя сина замилувала сімейною зйомкою в полі

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва привітала сина Сашка з дорослішанням.

У своєму Instagram Таня запостила фото хлопчика і залишила для нього теплі слова.

"Мій синочок, тобі сьогодні 2 роки. 2 роки як я не уявляю свого життя без тебе. Ти відкриваєш у мені зовсім інші грані - ніжність, терпіння, безумовну любов.Ти вчиш мене щодня бути кращою версією себе. Дякую, що обрав мене мамою", - підписала знімки Парфільєва.

Таня виховує сина від чоловіка і колеги - блогера Івана Кришталя

Батьки обрали світлі сімейні луки для зйомки

Кого Сашко нагадує вам більше, маму чи тата?

Нагадаємо, іменинник народився в серпні 2023 року, а його хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.