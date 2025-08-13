"Ти мій дім": Парфільєва в ошатній сукні наробила пристрасних фото з чоловіком
Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва привітала свого чоловіка, Івана Кришталя з днем народження. Йому виповнилося 32 роки.
У святковий день майже 31-річна знаменитість представила романтичну фотосесію з коханим, для якої вони вбралися в елегантні луки темних кольорів.
"Найкращі речі у моєму житті починаються з тебе. Ти мій дім, моя опора, мій друг, мій партнер. Ти точно більше, ніж просто чоловік. З днем народження", — написала дружина іменинника.
Нещодавно подружжя також влаштовувало собі пристрасну зйомку, для якої Таня вдягала червоний аутфіт. А ще у них є фотосесія у вишиванках на природі.
До речі, зі своїм первістком бізнесвумен їздила відпочивати у Дубаї, де вони зробили багато пляжних знімків. Зазначимо, вже 22-го серпня хлопчику виповниться 2 рочки. Також родина недавно ділилася своїми спільними розвагами.