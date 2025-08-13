"Ти мій дім": Парфільєва в ошатній сукні наробила пристрасних фото з чоловіком

Карина Тімкова - 13 серпня, 14:30
Парфільєва в ошатній сукні показалася в обіймах чоловіка на його 32-річчі

Таня Парфільєва захопила романтичними кадрами з чоловіком

Фото polipollpolina

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва привітала свого чоловіка, Івана Кришталя з днем народження. Йому виповнилося 32 роки.

У святковий день майже 31-річна знаменитість представила романтичну фотосесію з коханим, для якої вони вбралися в елегантні луки темних кольорів.

"Найкращі речі у моєму житті починаються з тебе. Ти мій дім, моя опора, мій друг, мій партнер. Ти точно більше, ніж просто чоловік. З днем народження", — написала дружина іменинника.


Таня Парфільєва в елегантній сукні притулилася до чоловіка на його 32-річчі

Образи завершували масивні й блискучі прикраси

Фото polipollpolina
Таня Парфільєва в оксамитовій сукні попозувала з чоловіком для стильних фото

Фотографії вийшли дійсно ефектними 

Таня Парфільєва наробила романтичних фото з чоловіком на його 32-річчі

Таня показала свою ніжність біля чоловіка

Таня Парфільєва в ошатній сукні пристрасно притулилася до чоловіка

Подружжя, яке знайоме ще зі школи, продемонструвало пристрасть один до одного

Таня Парфільєва у чорній сукні обійняла чоловіка з нагоди його 32-річчя

Немов кадр з фільму

Таня Парфільєва в ошатній сукні поторкалася чоловіка на його 32-річчі

Нагадаємо, Парфільєва та її чоловік виховують спільного майже 2-річного сина Сашка

Таня Парфільєва продемонструвала свою пристрасть з чоловіком

Який закоханий погляд в Івана

Таня Парфільєва з чоловіком пообіймалися на його 32-річчі

Парочка частенько ділиться спільним романтичним контентом

Нещодавно подружжя також влаштовувало собі пристрасну зйомку, для якої Таня вдягала червоний аутфіт. А ще у них є фотосесія у вишиванках на природі.

До речі, зі своїм первістком бізнесвумен їздила відпочивати у Дубаї, де вони зробили багато пляжних знімків. Зазначимо, вже 22-го серпня хлопчику виповниться 2 рочки. Також родина недавно ділилася своїми спільними розвагами.

Жодних табу у їжі і 10 тисяч кроків: Парфільєва розкрила секрети стрункості і у спідньому показала своє до та після

"Не жінка, а мрія": Парфільєва у бікіні вразила підписників тілом на відпочинку у Туреччині

"Нова я": Парфільєва похизувалася зміненим іміджем. Фото

Парфільєва Таня
