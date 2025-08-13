"Ти мій дім": Парфільєва в ошатній сукні наробила пристрасних фото з чоловіком

Таня Парфільєва захопила романтичними кадрами з чоловіком Фото polipollpolina

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва привітала свого чоловіка, Івана Кришталя з днем народження. Йому виповнилося 32 роки.

У святковий день майже 31-річна знаменитість представила романтичну фотосесію з коханим, для якої вони вбралися в елегантні луки темних кольорів.

"Найкращі речі у моєму житті починаються з тебе. Ти мій дім, моя опора, мій друг, мій партнер. Ти точно більше, ніж просто чоловік. З днем народження", — написала дружина іменинника.

Образи завершували масивні й блискучі прикраси Фото polipollpolina

Фотографії вийшли дійсно ефектними

Таня показала свою ніжність біля чоловіка

Подружжя, яке знайоме ще зі школи, продемонструвало пристрасть один до одного

Немов кадр з фільму

Нагадаємо, Парфільєва та її чоловік виховують спільного майже 2-річного сина Сашка

Який закоханий погляд в Івана

Парочка частенько ділиться спільним романтичним контентом

Нещодавно подружжя також влаштовувало собі пристрасну зйомку, для якої Таня вдягала червоний аутфіт. А ще у них є фотосесія у вишиванках на природі.

До речі, зі своїм первістком бізнесвумен їздила відпочивати у Дубаї, де вони зробили багато пляжних знімків. Зазначимо, вже 22-го серпня хлопчику виповниться 2 рочки. Також родина недавно ділилася своїми спільними розвагами.