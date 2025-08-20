Парфільєва показала, як у бікіні позувала своєму чоловіку в басейні на тлі гір

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва разом з чоловіком і колегою Іваном Кришталем показали свій лакшері відпочинок у Східниці.

На фото, зроблені чоловіком, блогерка посвітила струнким тілом в купальнику.

"Це було чудово", - коротко поділилася Таня.

Фото вийшли надзвичайно естетичними

Напередодні своїх 31 Парфільєва вирішила змінити імідж

А ось і секрет ідеальних фото Тані - золоті руки її чоловіка Івана

Пейзажів Східниці вже достатньо для вдалих фото

Нагадаємо, Іван та Тетяна Парфільєви виховують сина Сашка. Хлопець народився в серпні 2023 року, а його хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.