Парфільєва показала, як у бікіні позувала своєму чоловіку в басейні на тлі гір
Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва разом з чоловіком і колегою Іваном Кришталем показали свій лакшері відпочинок у Східниці.
На фото, зроблені чоловіком, блогерка посвітила струнким тілом в купальнику.
"Це було чудово", - коротко поділилася Таня.
Нагадаємо, Іван та Тетяна Парфільєви виховують сина Сашка. Хлопець народився в серпні 2023 року, а його хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.
