Парфільєва показала, як у бікіні позувала своєму чоловіку в басейні на тлі гір

Марія Мельник - 20 серпня, 15:50

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва разом з чоловіком і колегою Іваном Кришталем показали свій лакшері відпочинок у Східниці.

На фото, зроблені чоловіком, блогерка посвітила струнким тілом в купальнику.

"Це було чудово", - коротко поділилася Таня.

Парфільєва - фото ззаду

Фото вийшли надзвичайно естетичними


Парфільєва в купальнику - фото

Напередодні своїх 31 Парфільєва вирішила змінити імідж

Кришталь сфотографував дружину

А ось і секрет ідеальних фото Тані - золоті руки її чоловіка Івана

Пейзажів Східниці вже достатньо для вдалих фото

Пейзажів Східниці вже достатньо для вдалих фото

Нагадаємо, Іван та Тетяна Парфільєви виховують сина Сашка. Хлопець народився в серпні 2023 року, а його хрещеними батьками стали блогерка Даша Квіткова і бізнесмен Євген Таллера.

