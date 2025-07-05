"Не жінка, а мрія": Парфільєва у бікіні вразила підписників тілом на відпочинку у Туреччині

Фото з Instagram Тані Парфільєвої

Блогерка та бізнесвумен Таня Парфільєва гайнула з 1,5-річним сином на відпочинок у Туреччину й активно ділиться літнім контентом зі своїми підписниками.

У своєму Instagram Таня показалася у купальнику та похвалилася скинутим кіло.

"Той самий відпочинок, де неймовірно смачно готують, але ти -1 кг і вже була на трьох тренуваннях. Мені подобається така тенденція", - написала Парфільєва.

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У коментарях Таню засипали компліментами. Зокрема, фото прокоментувала Інна Мірошниченко,.

"OMG!!!! Це не жінка, а мрія. Я готова друкувати собі ці фото і вішати на стіну, аби дивитися вічно", - написала вона.

Нагадаємо, на початку травня Таня Парфільєва показувала відпочинок з чоловіком Іваном Кришталем та їхнім сином на Львівщині.

До речі, Парфільєва не тримає у секреті свої способи залишатися стрункою й ділиться ними зі своєю аудиторією.