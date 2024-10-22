Паркер у мереживі з декольте, срібно-сіра Ніксон та Девіс у плісе з'явилися разом на благодійному івенті. Фото
Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер отримала премію дизайнера Майкла Корса за видатну благодійність. Актрису вшанували у рамках церемонії нагородження 2024 Golden Heart Awards, що відбулася у Нью-Йорку 21-го жовтня.
Підтримати 59-річну Паркер завітали її колеги по серіалу - 59-річна Крістін Девіс та 58-річна Синтія Ніксон.
Сара Джессіка цього вечора була в мереживній чорній сукні з відкритим верхом, яку вона доповнила також чорним мереживним укороченим жакетом. Образ зірки довершили чорні босоніжки з відкритим носом на підборах та срібна сяюча сумочка.
Крістін Девіс також була в чорному. Акторка обрала для події елегантну сукню з V-подібним вирізом і довгою плісированою спідницею.
Тим часом Синтія Ніксон не підтримала тотал блек подруг і позувала на червоній доріжці у срібній сукні-міді, на яку вдягнула сірий блейзейр із паском. Свій образ акторка доповнила сірими човниками на підборах та чорним клатчем.
Нагадаємо, не так давно Паркер здійснила ефектний вихід у пишній сукні зі срібними трояндами.
Як змінилися актори з серіалу "Секс і місто" - дивіться у попередньому матеріалі ТаблоID.
Знімав син: Сара Джессіка Паркер показалася на затишному селфі з чоловіком і трьома дітьми
"Моя бабця таким каструлю накривала": Сара Джессіка Паркер епатувала підписників екстравагантним мегакапелюхом
Сара Джессіка Паркер у Парижі попозувала з чоловіком та всіма дітьми для рідкісного фото