Total silver на парадному хіднику: Сара Джессіка Паркер у срібних трояндах здійснила ефектний вихід у Нью-Йорку
Американська акторка Сара Джессіка Паркер 9-го жовтня відвідала модний захід Вallet 2024 Fall Fashion Gala у Нью-Йорку.
Для появи на червоному хіднику 59-річна зірка серіалів "Секс і місто" та "І просто так..." підібрала вишуканий срібний аутфіт, у якому легко можна уявити її найвідомішу героїню Керрі Бредшоу.
На Сарі Джессіці була пишна сукня в крупні ружі та босоніжки на шпильці. Торбинку і прикраси акторка теж обрала сріблясті.
Нагадаємо, дешеве взуття для Паркер - цілковите табу. Цей урок вона засвоїла, коли опинилася у лікаря.
Як відомо, завдяки синові Сари Джесссіки та її чоловіка Меттью Бродеріка, Джеймсу шанувальники знають, як виглядає акторка "на домашньому".
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