Total silver на парадному хіднику: Сара Джессіка Паркер у срібних трояндах здійснила ефектний вихід у Нью-Йорку

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Американська акторка Сара Джессіка Паркер 9-го жовтня відвідала модний захід Вallet 2024 Fall Fashion Gala у Нью-Йорку.

Для появи на червоному хіднику 59-річна зірка серіалів "Секс і місто" та "І просто так..." підібрала вишуканий срібний аутфіт, у якому легко можна уявити її найвідомішу героїню Керрі Бредшоу.

На Сарі Джессіці була пишна сукня в крупні ружі та босоніжки на шпильці. Торбинку і прикраси акторка теж обрала сріблясті.

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Блискуча Сара Джессіка з'явилася на модній події Фото Getty Images

Коси зірка зібрала у просту та елегантну зачіску Фото Getty Images

Нагадаємо, дешеве взуття для Паркер - цілковите табу. Цей урок вона засвоїла, коли опинилася у лікаря.

Як відомо, завдяки синові Сари Джесссіки та її чоловіка Меттью Бродеріка, Джеймсу шанувальники знають, як виглядає акторка "на домашньому".