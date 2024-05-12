"Спасибі, що вислухали мою історію": переможець Євробачення-2024 зворушливо звернулися до слухачів

Переможець Євробачення-2024, швейцарський співак Nemo, які ідентифікують себе небінарною особою, щиро звернулися до глядачів, які віддали за них свій голос у фіналі конкурсу, та зізналися, що розбили головний приз пісенного конкурсу, а також травмували палець.

Артист поділилися цим у своєму Instagram.

Nemo оприлюднили відео, на якому вони на сцені конкурсу тримають трофей конкурсу та дякують глядачам за те, що голосували за них та вислухали їхню історію через пісню.

"Я дуже щасливі, я виграли Євробачення. Спасибі, що вислухали мою історію та історії багатьох інших людей", - сказали Nemo.

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Скріншот з Instagram Nemo

У кінці ролику артисту піднесли ще один кришталевий мікрофон, він виявився зламаним, адже артист випадково пошкодили його.

Тепер артист мають дві нагороди з Євробачення

"Я зламали трофей", - сказали співак в кінці ролику.

На пресконференції після фіналу Євробачення, Nemo розповіли, що випадково впустили свою нагороду під час переможного виступу наприкінці шоу.

"Я не просто зламав "код", я також зламав трофей. І свій великий палець. Але я отримав нову нагороду, тож технічно у мене два мікрофони", - прокоментували випадок артист.

До речі, Nemo не перший виконавець, які ламають свою нагороду. У 2018 році переможниця конкурсу, ізраїльська співачка Нетта Барзілай впала на сходах та зламала свій трофей.

Як відомо, Україна на Євробаченні зайняла третє місце. alyona alyona та Jerry Heil отримали від журі 146 балів, а від глядачів - 307. Друге місце цього року зайняла Хорватія.

Нагадаємо, у 2024 році пісенний конкурс не обійшовся без скандалів. Організатори напередодні фіналу дискваліфікували учасника з Нідерландів, який нібито застосував силу щодо жінки з телевізійної постановки.