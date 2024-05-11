Євробачення-2024: представника Нідерландів дискваліфікували, голосування відновили

Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів, співака Joost Klein. Після цього голосування "Решта світу" було відновлено.

Про це повідомили у заяві EBU (Європейська мовна спілка).

"Голландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту, який відбувся після його виступу в півфіналі ввечері 9 травня. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі.

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"Ми хотіли б пояснити, що, всупереч деяким повідомленням ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації", - додали у заяві мовника.

У EBU додали, що вони дотримуються політики нульової терпимості до неналежної поведінки на Євробаченні та прагнуть забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу.

"У світлі цього поведінка Joost Klein щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу. Гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення тепер триватиме з 25-ма піснями-учасниками", - підсумували організатори.

Нідерландський мовник AVROTROS каже, що шокований рішенням про дискваліфікацію.

"Взяли до уваги дискваліфікацію з боку EBU. AVROTROS вважає дискваліфікацію непропорційною і шокований цим рішенням. Ми дуже шкодуємо і повернемося до цього пізніше", - йдеться у заяві.

До речі, співак з Нідерландів має у своєму пісенному репертуарі й трек про любов до РФ. На це звернув увагу один із користувачів Twitter.

Нагадаємо, нідерландський співак Joost Klein потрапив у скандал на Євробаченні, його звинуватили у насильницькій поведінці щодо жінки з телевізійної постановки.

Після цього організатори призупинили голосування "Решта світу" до врегулювання інциденту з Нідерландами.

Як відомо, гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення пройде 11 травня о 22.00 за київським часом. Україна буде виступати під другим номером.