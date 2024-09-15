Фемілі-лук від зіркової мамці: Хілтон зазнімкувалася з обома дітками на руках

Юлія Леськова 15 вересня, 16:56
Періс Хілтон позує для фото
Фото з Instagram Періс Хілтон

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон, яка на початку серпня хизувалася відпочинком з маленькими дітьми на яхті, в Instagram показала фото з ними у осінньому одязі її бренду.

Періс у чорному худі та лосинах для фото одягнула народжених сурогатними матерями дітей, 1,5-річного сина Фенікса та 8-місячну доньку Лондон, в однакові костюмчики ніжно-блакитного кольору з сердечками.

"Я перетворила своє мистецтво на наймиліші дизайни, тож тепер я і мої малюки можемо бути як близнюки у найзатишнішому, найкомфортнішому одязі на світі", - написала Хілтон.


Періс Хілтон з дітьми на фото
До образу Лондон входить величезний блакитний бант
Періс Хілтон з сином Феніксом

Зіркова мати покатала у кошику іграшку сина

Періс Хілтон з сином на руках

У мами на руках - найкомфортніше

Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон показала нову фотосесію для глянцю, на якій прикрила оголені груди морозивом та посиділа на капоті авто.

Також Хілтон пофографувалася з донечкою Лондон на вулицях Лондона.

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періс хілтон
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