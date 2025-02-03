Хілтон у чорному прозорому максі поблищала на хіднику музичної премії

Американська світська левиця та бізнесвумен Періс Хілтон у гламурному луці з'явилася на Pre-Grammy Gala у Лос-Анджелесі.

43-річна зірка навідалася на щорічний захід у блискучій напівпрозорій сукні.

Хілтон одягла вбрання з довгими рукавами від бренду New Arrivals by Ilyaz Ozel. Зокрема, вона вибрала модель Darja, яка вирізняється виразними підплічниками. Сукня повністю вкрита кристалами.

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Чорна максі ідеально підкреслила фігуру зірки

На сайті New Arrivals така модель коштує 1 935 доларів.

Періс доповнила образ сережками від Kallati Jewerly

І вигуляла торбинку від Chanel

Фото хочеться підписати одним словом: "блискуче"

Нагадаємо, у січні Періс Хілтон стала однією з багатьох мешканців півдня Каліфорнії, чиє житло було знищено жахливою пожежею. Зірка показувала, що залишилося від її будинку і дякувала вогнеборцям.