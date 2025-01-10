"Серце розбите на мільйон уламків": Періс Хілтон зняла пронизливе відео на згарищі свого дому в Малібу

Однією з багатьох мешканців півдня Каліфорнії, чиє житло було знищено жахливою пожежею, стала світська левиця, модель і діджейка Періс Хілтон.

Стоячи на згарищі, 43-річна зірка зняла моторошне та пронизливе відео і поділилася своїми почуттями та думками в Instagram.

"Я стою тут, у місці, яке було нашою домівкою, і горе неможливо описати. Коли я побачила перші новини, я була в повному шоці - не могла це обробити. Але тепер, стоячи тут і бачучи це на власні очі, я відчуваю, ніби моє серце розбите на мільйон уламків", - написала Періс.

Хілтон показала, що залишилося від її будинку на пляжі в Малібу

"Цей дім був не просто місцем для життя - тут ми мріяли, сміялися і створювали найпрекрасніші моменти як родина. Тут маленькі Феніксові рученята створювали мистецтво, яке я берегтиму довіку, тут кожен куточок наповнювали любов і життя. Бачити, що від цього залишився лише попіл... це пригнічує так, що не передати словами", - додала вона.

Зі слів Періс, їй іще дужче болить від розуміння, що це не лише її історія, що дуже багато людей втратили все, що мали.

"І так, у цьому болю я розумію, що мені неймовірно пощастило. Ті, кого я люблю, мої дітки і мої тварини в безпеці. Це найважливіше, і я триматимусь за вдячність за все, що і мене є", - наголосила Хілтон.

Зірка висловила вдячність вогнеборцям, рятувальникам, волонтерам і всім, хто надсилав хй слова підтримки та молитви.

"Усі, хто проходить через цей біль, будь ласка, знайте, ви не самі. Ми в цьому разом. Ми відбудуємо, ми зцілимось і ми повстанемо сильнішими, ніж були. Хай це буде нагадуванням про те, що ті, кого ви любите, мають бути поруч. Бережіть моменти. Життя може змінитися миттєво, і єдине, що має значення, це наша любов. Я всю мою любов надсилаю всім, хто зараз страждає", - додала Періс.

Хілтон із дітьми, майже 2-річним Феніксом та 1-річною Лондон, евакуювалася зі свого маєтку в Малібу напередодні того, як до будівлі дісталася пожежа. Вивезла Періс і своїх песиків - відео з наляканими пухнастиками на сидінні авта вона тоді опублікувала у Х.

Evacuating our house with all our babies🐶🐩🐩🐕 Sending prayers

to everyone and their pets🥺🙏 pic.twitter.com/H4E3qNEeLJ — Paris Hilton (@ParisHilton) January 9, 2025

Як відомо, згорів і будинок Ентоні Хопкінса, знайомий фанам кінозірки за кумедними відео для соцмереж, які 87-річний актор полюбляв знімати в себе вдома. Нагадаємо, пожежі, що вирували в Каліфорнії в 2018-му році, знищили дім співачки Майлі Сайрус.



