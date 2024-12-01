"Наповнив мої дні щастям": Періс Хілтон у 5-ту річницю ніжно звернулася до чоловіка та показала фото

Юлія Леськова 1 грудня, 12:13
Періс Хілтон та Картер Реум позують для фото
Фото з Instagram Періс Хілтон

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена Картера Реума з 5-ю річницею стосунків та показала у своєму Instagram романтичні фото з ним.

"З моменту, коли ти увійшов у моє життя, все змінилося на краще. Ти наповнив мої дні щастям, моє серце любов'ю, а моє життя нескінченними пригодами", - звернулася до коханого Періс.

Періс Хілтон на фото з чоловіком

Періс ніжно звернулася до коханого у річницю стосунків


Хілтон додала, що кожна мить з Картером для неї відчувається, як здійснена мрія.

"Картер, ти моє безпечне місце, мій найбільший прихильник і моя любов назавжди", - написала вона.

Періс Хілтон пофотографувалася з чоловіком

Здається, пара полюбляє фотографуватися на тлі моря

"Ще один неймовірний рік, коли ми разом зростали, сміялися та кохали. З 60-ма місяцями (5 років стосунків!) мого всього", - пожартувала Періс.

Періс Хілтон на відпочинку з чоловіком

Хілтон зізналася, що щаслива з Картером

Періс Хілтон з чоловіком у піжамах
Фото з Instagram Періс Хілтон

Нагадаємо, у Періс Хілтон та Картера Реума є двоє дітей, яких виносила сурогатна мати: 1-річна донечка Лондон та 1,5-річний син Фенікс.

Як відомо, в одному зі своїх інтерв'ю Періс зізналася, що Картер зумів зруйнувати "стіни" у її серці.

Читайте також:

Фемілі-лук від зіркової мамці: Хілтон зазнімкувалася з обома дітками на руках

Періс Хілтон у блискучих ружах похизувалася довгими ногами на гламурному івенті

43-річна Періс Хілтон зізналася, чи робила ін'єкції краси, та розказала про домашній спа-центр

періс хілтон
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів