"Наповнив мої дні щастям": Періс Хілтон у 5-ту річницю ніжно звернулася до чоловіка та показала фото

Фото з Instagram Періс Хілтон

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена Картера Реума з 5-ю річницею стосунків та показала у своєму Instagram романтичні фото з ним.

"З моменту, коли ти увійшов у моє життя, все змінилося на краще. Ти наповнив мої дні щастям, моє серце любов'ю, а моє життя нескінченними пригодами", - звернулася до коханого Періс.

Періс ніжно звернулася до коханого у річницю стосунків

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Хілтон додала, що кожна мить з Картером для неї відчувається, як здійснена мрія.

"Картер, ти моє безпечне місце, мій найбільший прихильник і моя любов назавжди", - написала вона.

Здається, пара полюбляє фотографуватися на тлі моря

"Ще один неймовірний рік, коли ми разом зростали, сміялися та кохали. З 60-ма місяцями (5 років стосунків!) мого всього", - пожартувала Періс.

Хілтон зізналася, що щаслива з Картером

Фото з Instagram Періс Хілтон

Нагадаємо, у Періс Хілтон та Картера Реума є двоє дітей, яких виносила сурогатна мати: 1-річна донечка Лондон та 1,5-річний син Фенікс.

Як відомо, в одному зі своїх інтерв'ю Періс зізналася, що Картер зумів зруйнувати "стіни" у її серці.