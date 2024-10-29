Періс Хілтон у блискучих ружах похизувалася довгими ногами на гламурному івенті
Світська левиця Періс Хілтон засвітилася на церемонії CFDA Fashion Awards 28-го жовтня в Нью-Йорку.
Для червоного хідника 43-річна виконавиця одягнула мінісукню з трояндовим оздобленням.
Знімки з івенту Хілтон запостила в Insta-сторіс.
Періс стала втіленням вишуканого гламура на CFDA.
Нагадаємо, Хілтон з чоловіком Картером Реумом виховують двох дітей: сина Фенікса та доньку Лондон (яких зірці народила сурогантна матір). В своєму Instagram зіркова мама постить не лише виходи на світські заходи, а й спільні сімейні фото з подорожей тощо.
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