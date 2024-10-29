Періс Хілтон у блискучих ружах похизувалася довгими ногами на гламурному івенті

Марія Мельник 29 жовтня, 16:00
Хілтон у міні з трояндами

Гламур буває не тільки рожевим

фото з Instagram

Світська левиця Періс Хілтон засвітилася на церемонії CFDA Fashion Awards 28-го жовтня в Нью-Йорку.

Для червоного хідника 43-річна виконавиця одягнула мінісукню з трояндовим оздобленням.

Знімки з івенту Хілтон запостила в Insta-сторіс.


Хілтон на примірці

Спершу відбулася примірка. До речі, окуляри цікаво пасують до сукні Періс

Так виглядає сукня мрії Періс
Так виглядає сукня мрії Періс
Деталі образу Періс Хілтон

Цього разу Хілтон підкорювала хідник не рожевим, а червоним

Періс стала втіленням вишуканого гламура на CFDA.

Хілтон посвітила ногами у міні
Хілтон має ідеальну форму. Дивно, що її Insta-сторінка не рясніє корисними постами щодо спорту і харчування

Нагадаємо, Хілтон з чоловіком Картером Реумом виховують двох дітей: сина Фенікса та доньку Лондон (яких зірці народила сурогантна матір). В своєму Instagram зіркова мама постить не лише виходи на світські заходи, а й спільні сімейні фото з подорожей тощо.

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