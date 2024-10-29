Періс Хілтон у блискучих ружах похизувалася довгими ногами на гламурному івенті

Гламур буває не тільки рожевим фото з Instagram

Світська левиця Періс Хілтон засвітилася на церемонії CFDA Fashion Awards 28-го жовтня в Нью-Йорку.

Для червоного хідника 43-річна виконавиця одягнула мінісукню з трояндовим оздобленням.

Знімки з івенту Хілтон запостила в Insta-сторіс.

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Спершу відбулася примірка. До речі, окуляри цікаво пасують до сукні Періс

Так виглядає сукня мрії Періс

Цього разу Хілтон підкорювала хідник не рожевим, а червоним

Періс стала втіленням вишуканого гламура на CFDA.

Хілтон має ідеальну форму. Дивно, що її Insta-сторінка не рясніє корисними постами щодо спорту і харчування

Нагадаємо, Хілтон з чоловіком Картером Реумом виховують двох дітей: сина Фенікса та доньку Лондон (яких зірці народила сурогантна матір). В своєму Instagram зіркова мама постить не лише виходи на світські заходи, а й спільні сімейні фото з подорожей тощо.