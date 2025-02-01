"Ти завжди найкраща": Порошенко ніжно привітав дружину з 63-річчям. Фото
П'ятий президент України та чинний нардеп Петро Порошенко ніжно привітав свою дружину Марину з 63-річчям.
У своєму Facebook він показав фото коханої.
"Кохання — це коли ми разом усе життя. Удома, на роботі, на фронті, у відрядженнях — всюди. Ти завжди поруч. Ти завжди найкраща. Завжди захоплююся Тобою і не втомлююся повторювати: кохаю Тебе! З днем народження, Марино", - написав Порошенко.
У вересні Петро та Марина Порошенки відсвяткували 40-річчя шлюбу.
Як відомо, політик не скупиться на ніжні слова у своїх зверненнях до дружини.
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