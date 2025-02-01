"Ти завжди найкраща": Порошенко ніжно привітав дружину з 63-річчям. Фото

Фото з Facebook Петра Порошенка

П'ятий президент України та чинний нардеп Петро Порошенко ніжно привітав свою дружину Марину з 63-річчям.

У своєму Facebook він показав фото коханої.

"Кохання — це коли ми разом усе життя. Удома, на роботі, на фронті, у відрядженнях — всюди. Ти завжди поруч. Ти завжди найкраща. Завжди захоплююся Тобою і не втомлююся повторювати: кохаю Тебе! З днем народження, Марино", - написав Порошенко.

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Порошенко показав фото з дружиною з нагоди її дня народження

Порошенко, здається, досі захоплюється красою дружини

Фото з Facebook Петра Порошенка

У вересні Петро та Марина Порошенки відсвяткували 40-річчя шлюбу.

Як відомо, політик не скупиться на ніжні слова у своїх зверненнях до дружини.