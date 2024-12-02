"Після двох вагітностей": Шульгіна у спідньому похвалилася струнким тілом та розповіла, що допомогло їй схуднути

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка Саша Шульгіна похизувалася фігурою у спідньому.

37-річна мама двох доньок замотивувала своїм зовнішнім виглядом і розказала, що допомогло їй схуднути.

"Я за другою освітою – дієтолог, і це допомогло мені за допомогою правильного харчування привести своє тіло в норму після двох вагітностей. Але! Якщо у твоїй голові хаос, то навіть харчування не допоможе. Тому важливо поєднати душу та тіло.

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Мені в цьому допомагають медитації", - заспойлерила Саша.

Вже за кілька місяців після пологів блогерка повернулася у спортзал скрін з Instagram

Саша з тих, хто не дає собі розслабитись

Нагадаємо, Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022-го. У блогерки народилася донька Анджеліна. Раніше Саша розказувала, скільки їй коштували пологи в Каліфорнії.

А ще Шульгіна розповідала, як за два останніх роки скинула 40 кіло.