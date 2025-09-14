"Тіло як у мужика, нема попи": порнозірка Джексон розповіла про бодішеймінг та закликала не перейматися "штучною красою"

Фото з Instagram Джозефін Джексон

Відома порноакторка Джозефін Джексон (справжнє ім'я Юлія Сенюк) похвалилася своєю фігурою у спортзалі та розповіла про бодішеймінг у свій бік від хейтерів.

"Трішки мотивації для вас, мені 30 років: 15 років займаюсь в залі, 0 допінгу (типу гормони росту, стероїди і т д), 0 хірургічних втручань чи уколів краси (я тільки в 30 вперше вколола ботокс собі)", - написала вона.

Порноакторка додала, що пишається собою, адже далеко не у кожного виходить мати такий вигляд як у неї в 30 років без допомоги уколів краси та пластичних операцій.

"А ви спробуйте прийняти своє тіло, і працювати все життя з тим що є, полюбивши свої власні результати без допінгів і хірургії", - додала вона.

Порнозірка заселфилася у спортзалі

За її словами, вже багато років її бодішеймлять за "тіло як у мужика", груди та сідниці.

"Я багато років отримую бодішеймінг в свою сторону, де кажуть що у мене тіло як у мужика, широкі плечі, не має попи, груди як вуха спанієля, що я стара мені 50 років, і тд. Знаєте яка моя реакція? Мені смішно, тому що ці люди порівнюють мене до тих, хто штучно змінив свою зовнішність", - сказала Джозефін.

Зірка фільмів 18+ зазначила, що суспільство намагається нав'язати, що інші люди не красиві через призму краси штучної.

"Суспільство намагається нав'язати вам що ви не красиві через призму штучно зробленої краси, заставляючи лягти під ніж і стати такими як всі. Нехай ці всі люди покажуть себе без модифікацій, тоді і будемо порівнювати зовнішність. До чого я веду: це не для хейтерів, а для тих, хто шукає мотивації і для тих, на кого тисне суспільство зі своїми стандартами краси", - наголосила вона.

Акторка фільмів для дорослих написала це для тих, хто шукає мотивації й на кого тисне суспільство зі стандартами краси

Джексон закликала не звертати уваги на думки людей, які живуть у "штучному світі".

"Потрібно об'єктивно оцінювати свої власні старання, і свої результати, порівнюючи себе тільки з вчорашнім собою, а не з людьми які хірургічно зробили себе красивими і молодими", - додала вона.

Джозефін написала, що у кожної людини є неідеальні частини тіла й для прикладу розповіла про свої.

"У мене це генетично широкі розкачані плечі та спина. Що я з цим роблю? 15 років пробую розкачати свою попу і ноги аби вони пропорційно були до плечей. Чи вийшло це у мене? Ні, тому що з моєю будовою тіла без допінгів наростити попу не вийде. Чи переймаюсь я цим? Не настільки аби колоти ці допінги або ж вставляти імпланти в сраку. Чому не переймаюсь? Тому що у мене є розуміння того, що в природі не існує ідеальних людей, а ті які ідеальні - це не природно. Своєю чергою я спробувала все в межах природи, аби зробити себе ідеальнішою, і мої дії мають набагато більшу цінність, аніж якби я просто змінила себе хірургічно. Наразі це мій максимум, і я цим дуже пишаюсь", - сказала порноакторка.

"Оцінюйте реальність через природний фільтр", - написала вона

Також вона звернулася до хейтерів, які заявляють, що вона неправильно займається у спортзалі.

"Покажіть мені хоч одного тренера професійного з такою ідеальною технікою як у мене і не п*здіть багато. Я свої технічні вміння за 15 років довела до такого ідеалу, що жоден з вас не відчуває м'яз так чітко, як відчуваю його я. Тому можу точно сказати, що не все залежить від фізичного навантаження, якщо у тебе не закладено достатньо м'язів генетично в тій чи іншій зоні, то без гормону росту ти не збільшиш її, укріпиш, але наростити як у бодибілдерів не вийде", - підсумувала Джозефін.

Скріншот з Instagram Джозефін Джексон

Нагадаємо, нещодавно порноакторка у блакитному бікіні посвітила пишним бюстом на пляжі.

Також ТаблоID якось писав про суворе виховання Джозефін Джексон та хейт на початку кар'єри у порно.