Спортзал, рожеві шорти та посиденьки з сином: Потап показав закордонні будні

3 грудня, 18:00
Потап з сином
фото з Instagram

Репер та шоумен Потап (Олексій Потапенко), який іронізує з українців, що не повертаються на батьківщину, показав свої закордонні будні.

На знімках 43-річний репер попітнів у спортзалі, засвітився на шопінгу та в компанії 16-річного сина Андрія.

Син Потапа з другом

Схоже, компанію батьку й сину склав друг Андрія


Потап в окулярах
Олексій дещо змінив свій стиль (виглядає дуже яскраво і рожево)

Олексій дещо змінив свій стиль (виглядає дуже яскраво і рожево)

Нагадаємо, Андрій - нащадок Потапа і продюсерки Ірини Горової. І хоча нині, судячи з фото, батько з сином проводять разом чимало часу, у грудні минулого року у своєму першому інтерв'ю хлопець двічі проігнорував його.

А нещодавно Андрій розказав, що планує зустріти Різдвяні свята з батьком.

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