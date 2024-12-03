Спортзал, рожеві шорти та посиденьки з сином: Потап показав закордонні будні
3 грудня, 18:00
Репер та шоумен Потап (Олексій Потапенко), який іронізує з українців, що не повертаються на батьківщину, показав свої закордонні будні.
На знімках 43-річний репер попітнів у спортзалі, засвітився на шопінгу та в компанії 16-річного сина Андрія.
Нагадаємо, Андрій - нащадок Потапа і продюсерки Ірини Горової. І хоча нині, судячи з фото, батько з сином проводять разом чимало часу, у грудні минулого року у своєму першому інтерв'ю хлопець двічі проігнорував його.
А нещодавно Андрій розказав, що планує зустріти Різдвяні свята з батьком.
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