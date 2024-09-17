"Х*й вони повернуться": Потап покепкував з українців, які виїхали за кордон

Репер та шоумен Потап (Олексій Потапенко) оприлюднив у своєму TikTik-акаунті пародійний ролик.

На власне відео Потап наклав озвучення, де комедіанти висміяли українців, які виїхали за кордон.

"Гумор", - підписав відео Потап скрін з відео

В оригінальному діалозі учасник комедійного дуету Бампер цікавиться в колеги Суса, як помітити за кордоном українців-патріотів, які планують повернутися на батьківщину.

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У відповідь Сус каже, що на це вкаже автомобіль на українських номерах з українським прапором "на торпеді й написом на задньому склі: "Доброго вечора, ми з України"".

"І він вернеться в Україну?" – запитує Бампер.

"Він х*й коли вернеться в Україну", – відповідає Сус.

Користувачі по-різному відреагували на відео. Хтось погодився з жартом, хтось просто назвав Потапа харизматичним і дотепним.

Останнім часом у творчому доробку Потапа чимало пародій. Тиждень тому репер оконфузився пародією на Олега Винника.

Самого Потапа неабияк хейтили через те, що він більшу частину свого часу перебуває за кордоном, пояснюючи це розвитком зв'язків українського шоубізнесу з іноземним.