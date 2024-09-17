"Х*й вони повернуться": Потап покепкував з українців, які виїхали за кордон

ТаблоID 17 вересня, 17:15

Репер та шоумен Потап (Олексій Потапенко) оприлюднив у своєму TikTik-акаунті пародійний ролик.

На власне відео Потап наклав озвучення, де комедіанти висміяли українців, які виїхали за кордон.

Потап пожартував про українців

"Гумор", - підписав відео Потап

скрін з відео

В оригінальному діалозі учасник комедійного дуету Бампер цікавиться в колеги Суса, як помітити за кордоном українців-патріотів, які планують повернутися на батьківщину.


У відповідь Сус каже, що на це вкаже автомобіль на українських номерах з українським прапором "на торпеді й написом на задньому склі: "Доброго вечора, ми з України"".

"І він вернеться в Україну?" – запитує Бампер.

"Він х*й коли вернеться в Україну", – відповідає Сус.

@potapreal

Гумор 🇺🇦🇪🇺

♬ оригінальний звук - user57122176569

Користувачі по-різному відреагували на відео. Хтось погодився з жартом, хтось просто назвав Потапа харизматичним і дотепним.

Останнім часом у творчому доробку Потапа чимало пародій. Тиждень тому репер оконфузився пародією на Олега Винника.

Самого Потапа неабияк хейтили через те, що він більшу частину свого часу перебуває за кордоном, пояснюючи це розвитком зв'язків українського шоубізнесу з іноземним.

Читайте також:

"Що за дід?": Потапа захейтили після публікації свіжого фото

Потап привітав сина з 16-річчям та показав миле фото

Потап похвалився фото з голлівудською зіркою та осоромився пародією на Винника. Відео

Потап
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів