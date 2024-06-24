Dior та купальник в цяточку: Пренткович у Португалії посвітила тілом коло басейну

Таня Пренткович в Поргугалії посвітила фігурою в купальнику

Блогерка Таня Пренткович, яка після "мальдівського скандалу" подалася жити за кордон, в Португалію, показала, як проводить там час.

Звідти 31-річна блогерка вже встигла запостити чимало фото в купальнику на тлі басейна.

Пренткович перебралася за кордон разом з сином Іваном від попереднього шлюбу та хлопчиком Адамом від чоловіка Андрія Гонковського, і, звісно ж, із самим коханим.

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Судячи зо всього, родина оселилася у Португалії і тепер має змогу відпочивати і працювати в одному місці.

Зазвичай вага Пренткович становила 67 кіло, але за останній час вона скинула 3-4 кг

Цікаво, контент для блогерки робив її чоловік?

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Стіл накрито на чотирьох, але коханого Тані не видно на жодному фото...

Нагадаємо, у січні з’явилася інформація, що бойфренд Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський відпочиває з нею на Мальдівах.

Пізніше він підтвердив, що був поряд з Танею у відпустці, проте наполіг, що метою його перетину кордону була волонтерська діяльність у Польщі, а не відпочинок на морі. Буцімто івент, який він мав вести зірвався, і тому він вирішив на кілька днів поїхати до родини.

Пара вибачилася за цей вчинок, але згодом Гонковський заявив, що через хейт та погрози їхня родина змушена змінити місце проживання.