Dior та купальник в цяточку: Пренткович у Португалії посвітила тілом коло басейну
Блогерка Таня Пренткович, яка після "мальдівського скандалу" подалася жити за кордон, в Португалію, показала, як проводить там час.
Звідти 31-річна блогерка вже встигла запостити чимало фото в купальнику на тлі басейна.
Пренткович перебралася за кордон разом з сином Іваном від попереднього шлюбу та хлопчиком Адамом від чоловіка Андрія Гонковського, і, звісно ж, із самим коханим.
Судячи зо всього, родина оселилася у Португалії і тепер має змогу відпочивати і працювати в одному місці.
Нагадаємо, у січні з’явилася інформація, що бойфренд Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський відпочиває з нею на Мальдівах.
Пізніше він підтвердив, що був поряд з Танею у відпустці, проте наполіг, що метою його перетину кордону була волонтерська діяльність у Польщі, а не відпочинок на морі. Буцімто івент, який він мав вести зірвався, і тому він вирішив на кілька днів поїхати до родини.
Пара вибачилася за цей вчинок, але згодом Гонковський заявив, що через хейт та погрози їхня родина змушена змінити місце проживання.
"Не сподобається багатьом": бойфренд Пренткович після скандалу з відпочинком на Мальдівах оголосив про переїзд
Чи повернулися Пренткович із Гонковським з Мальдів до України: що відомо
"Насправді це пз*ц": Гонковський на тлі скандалу про переїзд обурено заявив про зміну контенту, а Пренткович показалася в Римі