Принцеса Євгенія романтичними фото привітала свого "героя" з 39-річчям
Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена Джека Бруксбенка з 39-річчям та показала романтичні фото з ним.
"З днем народження, мій герою. Боже, пройшло 14 років і кожен день народження стає кращим, коли росте наша родина. Найкращий тато у світі і кращі згадки й ще стільки всього попереду", - написла вона.
У жовтні минулого року принцеса Євгенія привітала свого чоловіка з річницею шлюбу фото весільного поцілунку.
Також принцеса якось насмішила мережу фото з сином, заради якого порушила королівський протокол.
Принцеса Євгенія вигуляла витончений лук із плісе та асиметрією на виставку у Сеулі
Принцеса Євгенія на благодійному івенті оголила плечі у дизайнерській сукні з вишивкою. Фото
"Відлік до Різдва розпочато": принцеса Євгенія з мамою і синами повеселилися на зимовому ярмарку в Віндзорі. Фото, відео