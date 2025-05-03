Принцеса Євгенія романтичними фото привітала свого "героя" з 39-річчям

Юлія Леськова - 3 травня, 14:55
Принцеса Євгенія з чоловіком на фото
Фото з Instagram принцеси Євгенії

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена Джека Бруксбенка з 39-річчям та показала романтичні фото з ним. 

"З днем народження, мій герою. Боже, пройшло 14 років і кожен день народження стає кращим, коли росте наша родина. Найкращий тато у світі і кращі згадки й ще стільки всього попереду", - написла вона. 

Принцеса Євгенія з чоловіком на фото

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Принцеса Євгенія на фото зі своїм чоловіком
Фото з Instagram принцеси Євгенії

У жовтні минулого року принцеса Євгенія привітала свого чоловіка з річницею шлюбу фото весільного поцілунку. 

Також принцеса якось насмішила мережу фото з сином, заради якого порушила королівський протокол. 

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