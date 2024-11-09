Принцеса Євгенія на благодійному івенті оголила плечі у дизайнерській сукні з вишивкою. Фото
Онука Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія, яка на початку жовтня святкувала 6-ту річницю шлюбу з чоловіком, вразила елегантним образом на благодійному івенті The Poppy Ball, де збирали гроші для Королівського британського легіону.
Світлинами з заходу Євгенія поділилася у своєму Instagram.
На івент принцеса прийшла у чорній сукні з відкритими плечима та вишивкою від бренду Peter Pilotto. Цю сукню Євгенія вже одягала у 2017 році.
"Вчора ввечері, перед Днем пам'яті, мені випала честь приєднатися до вечері The Poppy Ball, на якій було зібрано понад 36 тисяч фунтів для Королівського британського легіону", - написала вона.
Нагадаємо, якось принцеса Євгенія з'явилася у Сеулі у витонченому луці з плісе.
Як відомо, за словами інсайдерів, Євгенія та її старша сестра Беатріс відмовилися від свого кузена, принца Гаррі.