Принцеса Євгенія на благодійному івенті оголила плечі у дизайнерській сукні з вишивкою. Фото

Фото з Instagram принцеси Євгенії

Онука Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія, яка на початку жовтня святкувала 6-ту річницю шлюбу з чоловіком, вразила елегантним образом на благодійному івенті The Poppy Ball, де збирали гроші для Королівського британського легіону.

Світлинами з заходу Євгенія поділилася у своєму Instagram.

На івент принцеса прийшла у чорній сукні з відкритими плечима та вишивкою від бренду Peter Pilotto. Цю сукню Євгенія вже одягала у 2017 році.

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"Вчора ввечері, перед Днем пам'яті, мені випала честь приєднатися до вечері The Poppy Ball, на якій було зібрано понад 36 тисяч фунтів для Королівського британського легіону", - написала вона.

Євгенія не часто дозволяє собі відкриті сукні

Нагадаємо, якось принцеса Євгенія з'явилася у Сеулі у витонченому луці з плісе.

Як відомо, за словами інсайдерів, Євгенія та її старша сестра Беатріс відмовилися від свого кузена, принца Гаррі.