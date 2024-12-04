"Відлік до Різдва розпочато": принцеса Євгенія з мамою і синами повеселилися на зимовому ярмарку в Віндзорі. Фото, відео

Принцеса Йоркська Євгенія з мамою

Принцеса Євгенія Йоркська з синами, 3-річним Огастом та майже півторарічним Ернестом відвідала днями різдвяний ярмарок у Віндзорському парку, який уже прикрасили святковою ілюмінацією.

Компанію їм склала 65-річна герцогиня Сара Фергюсон, яка, схоже, веселилася дужче за своїх онуків. Мама Євгенії покаталася на каруселі та навіть зняла TikTok.

Принцеса обмежилася фото та відео в Instagram.

"Початок відліку до Різдва цього року вийшов іще чарівніший завдяки тому, що ми провели час як бабуня і мамуня у Windsor Illuminated", - написала Євгенія.

"Відлік до Різдва розпочато! Провели вчора чудовий день у Windsor Great Park Illuminated. Яка дивовижна пора року", - зазначила Сара.

@sarahtheduchess The Christmas countdown has begun! A great day spent at Windsor Great Park Illuminated yesterday. What a wonderful time of the the year.🎄 ♬ original sound - Sarah Ferguson (Fergie)

Як відомо, герцогиня Йоркська - колишня дружина брата Чарльза ІІІ, принца Ендрю. Стосунки батьків принцес Євгенії та Беатріс уже не перший рік інтригують публіку, адже експодружжя майже через 30 років після розлучення мешкає під одним дахом.

Нагадаємо, в жовтні стало відомо, що принцеса Беатріс готується вдруге стати мамою.