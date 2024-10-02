"Іще одне маля в команді": сестра та мама принцеси Беатріс милими сімейними фото привітали її з вагітністю
Після того, як Букінгемський палац офіційно оголосив про вагітність 36-річної принцеси Беатріс Йоркської, її близькі змогли і собі привітати її з цим у Instagram.
Уже не боячись заспойлерити прекрасну новину, майбутня бабуся герцогиня Сара Фергюсон та майбутня тітонька принцеса Євгенія поділилися сімейними фото і адресували племінниці Чарльза ІІІ зворушливі слова.
"Сьогодні я дуже горда баба/мама. Таке неймовірне благословення мені в саме серце. Волфі, Огаст, Ерні та Сієнна будуть на сьомому небі, коли в їхній п'ятірці з'явиться пятий", - написала Сара, перелічивши дітей обох доньок і не забувши про старшого хлопчика, пасинка Беатріс.
"Словами не виразити мою радість та захват, які я відчуваю, коли ви з Едо готуєтеся до безцінного поповнення в вашій прекрасній сім'ї. Те, що я знову стану бабунею, наповнює моє серце величезним щастям та вдячністю", - зізналася вона.
"Вітаю, Беабеа. З нетерпінням чекаю на подальшу подорож спільного материнства. І на ще одне маля в команді. Не змогла знайти жодного нашого групового фото, тож буде це, з Різдва 2022-го", - зазначила 34-річна Євгенія.
Нагадаємо, в самої Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка вже двійко дітей: 3-річний Огаст (Огі) та 1-річний Ернест. Принцеси Йоркські - дочки скандального принца Ендрю та герцогині Сари. Останні вже давно перестали бути подружжям, але мешкають під одним дахом.
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