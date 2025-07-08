"Провели опитування": Slavia оголосила імʼя сина за місяць після його народження

Колишня дружина та колега співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia) та її коханий, Андрій Павлюк, які у червні ощасливили новиною про народження сина, не стали довго тримати інтригу.

У своєму Instagram мама й тато оголосили ім'я хлопчика.

"Нам сьогодні місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лео. Тато хотів назвати Атлас, мама — Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результаті тато піддався", - розказала Ярослава.

Однак обличчя Лео батьки поки не готові показувати

Нагадаємо, Ярослава та Андрій познайомилися, коли співачка ще була одружена з DziDzio.

Виконавиця розповідала, чому в них із ексчоловіком не було дітей.

До речі, Slavia оголосила про заміжжя зі своїм нинішнім чоловіком вже на останньому місяці вагітності.